Customer Experience Specialist, driv affären genom kundupplevelse, affärsfl
EFG European Furniture Group Aktiebolag / Kundservicejobb / Tranås Visa alla kundservicejobb i Tranås
2026-06-24
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Vill du arbeta i en roll där du gör verklig skillnad i hur våra kunder upplever oss, från första kontakt till leverans och uppföljning?
Vi söker nu en Customer Experience Specialist som vill ta ett tydligt ägandeskap för kundupplevelsen och vara en central del i vår transformation mot en mer kundcentrerad affär.
Du är länken mellan kund, sälj och produktion och säkerställer att varje affär och projekt levereras med snabbhet, precision och en förstklassig kundupplevelse.
Om oss
Vi är mitt i en transformation, från traditionell möbeltillverkare till ett av Skandinaviens ledande varumärken för moderna och kollaborativa arbetsmiljöer.
På EFG & Savo designar vi möbler och lösningar som hjälper människor att mötas, samarbeta och skapa tillsammans. Med starka varumärken, tydlig designidentitet och höga ambitioner utvecklar vi framtidens arbetsplatser i hela Norden och Europa.
Nu söker vi dig som vill vara med och driva denna resa, med kunden i centrum.
Om rollen
Rollen har ett tydligt uppdrag: att äga och utveckla kundupplevelsen genom hela affärsflödet.
Du ansvarar för att säkerställa att varje steg, från offert till order, leverans och eftermarknad, håller hög kvalitet och skapar värde för kunden. Du arbetar proaktivt, identifierar förbättringsmöjligheter och löser utmaningar innan de hinner påverka affären.
Det här är en roll för dig som vill mer än att administrera, du vill påverka, utveckla och förbättra.
Dina ansvarsområden
Äga och aktivt arbeta med kundnöjdhet och kundupplevelse.
Vara länken mellan kund, sälj, produktion och logistik.
Säkerställa ett effektivt, korrekt och affärsmässigt offert- och orderflöde.
Proaktivt identifiera och lösa avvikelser innan de blir problem.
Hantera reklamationer med fokus på lösning, lärande och förbättring.
Driva och bidra till kontinuerliga förbättringar i service- och affärsprocesser.
Stötta säljteamet i projekt och affärer för att vinna och leverera affärer.
Arbeta med CRM, affärssystem och digitala verktyg för att förbättra kundupplevelse och effektivitet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundnära roller, t.ex. Customer Experience, Sales Support eller liknande.
Vill ta ägarskap för kundupplevelsen och affären.
Är proaktiv och trivs med att ligga steget före.
Har en stark känsla för service, struktur och affär.
Har lätt för att samarbeta och bygga relationer.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Du ser teknik som en möjlighet och trivs med att arbeta i system, data och digitala verktyg för att skapa bättre arbetssätt och kundupplevelser.
Du kommer att trivas och lyckas om du är
Nyfiken
Lösningsorienterad
Proaktiv
Positiv även under tempo och förändring
En person som tar ansvar och ägandeskap
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av CRM (t.ex. HubSpot) och ERP.
Har arbetat i en tillverkande verksamhet eller B2B-miljö.
Har förståelse för affärsflöden från offert till leverans.
Har intresse för design, produkt eller tekniska lösningar.
Vi erbjuder
En central roll i vår transformation mot en mer kundcentrerad affär.
Möjlighet att påverka kundupplevelse, processer och arbetssätt.
En dynamisk miljö där affär, design och hållbarhet möts.
Engagerade kollegor och en kultur präglad av samarbete och utveckling.
En roll med stort ansvar, variation och utvecklingsmöjligheter.
Vem trivs hos oss?
Du som vill kombinera affär, relationer och förbättring, och som motiveras av att skapa en kundupplevelse i världsklass i ett bolag i förändring.
Ansökan & urvalsprocess
Som en del av vår urvalsprocess kommer vi att be dig besvara några korta frågor i samband med din ansökan. Svaren hjälper oss att göra en mer relevant och rättvis bedömning av kandidater och används som ett viktigt underlag i det inledande urvalet.
Du kommer att få svara på följande:
Har du erfarenhet av kundtjänst, sales support eller orderhantering? Om ja, beskriv kort din roll.
Ge ett exempel på när du levererat riktigt god service i en utmanande situation.
Ge ett exempel på hur du säkerställer kvalitet och noggrannhet i ditt arbete när du hanterar många ärenden samtidigt.
Sista dag att ansöka är 7 augusti 2026 (urval sker löpande).
Placeringsort: Tranås (föredraget), Göteborg eller Stockholm för rätt kandidat.
Anställningsform: Heltid, tillsvidare.
Kontaktperson: Customer Service Manager Kinna Åslund, kinna.aslund@efg.se
, tel: 0140-67697, HR Louise Alm-Ödeen, hr@efg.se
Läs mer: www.efg.se
| www.savo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EFG European Furniture Group Aktiebolag
(org.nr 556236-7259)
Trehörnavägen 2 (visa karta
)
573 28 TRANÅS Arbetsplats
EFG European Furniture Group Jobbnummer
9976890