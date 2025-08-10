Customer Experience Coordinator till psykologföretag.
Vi söker dig som får människor att känna sig sedda och trygga redan i det första mötet - vare sig det är vid receptionen, i telefon och mejl eller på mottagningen. Här blir du navet som ser till att allt flyter, håller ordning på detaljerna och sprider energi genom hela huset. Du kommer till ett team som kombinerar tempo med värme, och där din känsla för service och värde blir en viktig pusselbit i vår patients upplevelse.
Vilka vi är
Svea KBT och Elly Care är två av Sveriges största psykologföretag med psykologer, läkare och sjuksköterskor som är otroligt kompetenta, skickliga och engagerade - och bakom kulisserna finns ett verksamhetsteam som jobbar stenhårt för att allt ska flyta, växa och bli bättre varje dag. Vi jobbar med terapi, medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, företagshälsovård, utbildningar och handledning. Men vi jobbar också med att förbättra våra interna processer, bygga nya tjänster, ta hand om våra medarbetare, hitta smartare sätt att möta våra patienter - och expandera till fler platser, fler områden och fler sätt att göra skillnad.
Hos oss har ingen bara en roll. Vi kastar oss mellan högt och lågt, skruvar ihop möbler på förmiddagen och bygger strategier på eftermiddagen. Vi täcker för varandra, hjälper till där det behövs och ser till att det som måste bli gjort faktiskt blir det - oavsett titel. Det är högt tempo, många parallella spår och vi älskar när det händer mycket. Der är också otroligt roligt, för vi är ett gäng som verkligen vill framåt - tillsammans.
Vi gillar att jobba med människor som är snabba, smarta och orädda. Som inte backar för ansvar, som kan jonglera många saker samtidigt och som brinner för att skapa struktur, förbättring och framdrift. Och du kommer in i ett team där alla är riktigt bra på det de gör - inte på ett skrytsamt sätt, utan bara för att de älskar att göra ett bra jobb. Här finns inget prestige - bara mycket hjärta, mycket hjärna och ett gemensamt driv att hjälpa fler att må bättre.
En vanlig dag som Customer Experience Coordinator hos oss
08.00: Du är på plats, sätter på kaffet och ser till att väntrummet ser fint ut. Du hälsar på kollegorna och går igenom dagens schema. Idag kommer en praktikant sitta med i koordineringen - kul att få lära upp någon!
09.00: Telefonen ringer varm och mailen kommer in, någon kommer in genom dörren och vet inte om den kommit rätt - du hanterar allt med ett leende och ser till att varje person får rätt information och hjälp.
10.30: En läkare saknar underlag inför ett patientmöte - du letar fram den och passar på att justera mappstrukturen och rutinerna vid bokningar så att samma problem inte uppstår igen.
12.00: Lunch, gärna med några kollegor på uteplatsen där ni både skrattar och bollar spännande idéer.
13.00: Möte med Ledningen. Du har sammanställt nya, spännande idéer för att förbättra koordineringen och berättar för ledningen med entusiasm.
14.00: Ledningen sa kör! Så nu tar du emot samtal men sätter också igång alla kreativa saker du tänkt på, och längtar till att få skapa alla nya och förbättrade rutiner.
16.00: Du går igenom morgondagens schema, skickar påminnelser och lägger en lapp på en kollegas bord om en viktig uppföljning.
17.00: Du loggar ut med känslan av att ha varit dagens trygghetspunkt - och kanske den första anledningen till att någon känner sig välkommen hos oss.
För att älska det här jobbet är du en sån som:
• Håller många bollar i luften utan att tappa bort en enda - och faktiskt gillar känslan av att ha koll på allt.
• Har ett öga för detaljer och gärna dubbelkollar att allt är rätt, från stavning i mejl till rätt patient på rätt tid.
• Är den som spontant erbjuder hjälp när någon verkar stressad, och blir lite extra nöjd när du gjort någon annans dag lättare.
• Tycker att struktur är en superkraft - du använder listor, färgkodning eller smarta mappar för att skapa ordning även när tempot är högt.
• Har lätt för att lära dig nya system och rutiner, och tycker det är kul att hitta smartare sätt att jobba.
• Vill verkligen förstå utmaningarna patienterna kommer med så du kan hjälpa på bästa sätt. Du förstår det verkliga värdet av saker och driver mot att få det implementerat
• Inte kan låta bli att fixa till i väntrummet när du går förbi, torka av diskbänken och köper in doftljus bara för att höja stämningen. Och passar då samtidigt på att köpa in saker till fler mottagningar och börjar samla inspiration inför årets julgåva.
Vad du får hos oss
Hos oss händer det grejer. Mycket, ofta - och på riktigt. Vi är ett snabbt växande psykologföretag där nya idéer testas, gamla rutiner förbättras och ingen dag är den andra lik. Här jobbar vi hårt, skrattar högt och stöttar varandra genom både stressiga sprintar och kreativa kaos.
Du får vara en del av en kultur där vi gillar att lära oss saker - om människor, om system, om oss själva. Vi äter frukost ihop, håller workshops som blir spontana brainstormingpass och har ibland konferenser som känns mer som festival än föreläsning.
Du får jobba med otroligt duktiga och ambitiösa medarbetare. Du kommer att omges av kollegor som är så skarpa, drivna och lösningsfokuserade att du ibland undrar om det är rimligt att så många briljanta och nyfikna hjärnor sitter i samma möte.
Du får löpande feedback och coachning, och du kommer få testa saker du inte trodde att du skulle få chansen att göra. Projektledning, förbättringsarbete, nya idéer - vi säger ofta "kör" istället för "vänta lite".
Din roll? Den formar vi tillsammans. Inget är färdigt, inget är fyrkantigt - det finns plats att växa, skruva, påverka och ta ut svängarna. Och kanske viktigast av allt: du får vara med och göra något som faktiskt betyder något. På riktigt. Vi hjälper människor att må bättre - och vi gör det tillsammans.
Redo att söka?
Redo att kasta dig in i något där allt inte är färdigritat - men där du får vara med och forma vägen framåt tillsammans? Är du taggad på att få jobba med några av de mest engagerade och drivna människorna du mött? Då kan det här mycket väl vara ditt nästa jobb. Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan direkt. Vi letar alltid efter vår nästa superstjärna! Så ansöker du
