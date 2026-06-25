Customer Coordinator till Memira by Bergman Clinics i Sundsvall
Memira AB / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
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Nu söker vi en Customer Coordinator till vår fina klinik i Sundsvall. Det är idag en privat ögonklinik där vi har både mottagning och genomför operationer. Teamet består av optiker, klinkkansvarig samt ögonläkare som tillsammans tar emot kunder för linsbyte eller laseroperation samt att vi har en mottagningsverksamhet. Då kliniken växer behöver vi förstärka teamet med ytterligare en resurs.
Brinner du för kundfokus och vill vara en del av Memira by Bergman Clinics fortsatta tillväxtresa – där vi gör skillnad för människor – sök redan idag!Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I den här rollen är du en viktig del av kundernas besök och beslut kring en operation. Ditt dagliga arbete består i huvudsak av att bemöta alla kunder som kommer till klinik utifrån deras behov. Du ska trivas med ett högt tempo, jobba mot uppsatta mål och ha många bollar i luften där dina uppgifter är varierande. Du kommer att ansvara för att hjälpa våra kunder kring beslut och planering gällande operation. Utöver kundbemötande och försäljning ingå även administrativa uppgifter – bland annat att registrera kunder i receptionen och optimering av bokningsflöden. Rollen innebär även att förbereda och hjälpa kunder inför och efter operation samt att hantera inkommande telefonsamtal. I Customer Coordinator rollen så blir du en viktig nyckelspelare för att varje kund ska känna sig trygg och nöjd med helheten av sitt besök.
Vem du är
I den här rollen ska du drivas av att ge service i världsklass samt arbeta mot uppsatta mål kring konvertering och operationer. Du ska ha lätt för att inge förtroende och skapa trygghet hos kunden genom att vara behjälplig på bästa sätt. Vi ser att du är en målmedveten person som vill leverera resultat och sporras av att jobba med försäljning mot uppsatta mål.
För den här rollen ser vi det som meriterande om du har erfarenhet från försäljning, ögonsjukvård och/eller klinisk verksamhet.
För att trivas hos oss ser vi att du är en lagspelare som förstår vikten av att samarbete. Du trivs att arbeta i ett högt arbetstempo men är samtidigt noggrann och strukturerad. Vidare ser vi att du är bra på att bygga goda relationer med såväl dina kollegor som kunder. Som person har du hög arbetsmoral och flexibilitet.
Vad vi kan erbjuda
Vi erbjuder en rolig arbetsplats med en god sammanhållning och trevlig stämning. Som organisation strävar vi alltid efter att ligga i framkant inom flera olika områden, och hos oss har du möjlighet att utvecklas. Vår atmosfär präglas av glädje, flexibilitet och en can-do-attityd. Våra värdeord är målmedvetenhet och ambition, transparens och värme, effektivitet och kompetens – vilka är egenskaper vi värdesätter högt.
Placering: Memiras klinik i Sundsvall
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, som inleds med en 6 månaders provanställning
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Välkommen med din ansökan!
Läs mer på vår karriärsida genom att klicka här www.memira.se/jobb.
Memira by Bergman Clinics har ett komplett erbjudande inom synkorrigering och ögonsjukvård. Vi har samlat ögonläkare, kirurger, specialutbildade optiker, ortoptister och sjuksköterskor som jobbar tätt tillsammans på någon av våra 66 kliniker. Vi är Skandinaviens ledande aktör inom ögonlaser och linsbyten och nu växer vi snabbt inom ögonsjukvård, både offentligt och privat finansierad. Memira by Bergman Clinics främsta prioritet är att sätta människor först och erbjuda våra kunder planerad hälso – och sjukvård av högsta kvalitet.
Nu finns din chans att vara med på resan!
Läs mer på www.memira.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972955-2071979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Memira AB
(org.nr 556663-1544), https://memira.teamtailor.com
Fredsgatan 5 (visa karta
)
852 36 SUNDSVALL Arbetsplats
Memira Jobbnummer
9979815