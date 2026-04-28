Customer Care sökes på heltid till Delinuts Nordics i Malmö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-04-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du är navet i kunddialogen och får ta ansvar för hela processer? Är du noggrann, lösningsorienterad och gillar att ha struktur i ditt arbete? Då kan det här vara rollen för dig!
Delinuts Nordics är ett livsmedelsföretag med produktion i Malmö. Här produceras bland annat mandelmassa och marsipan med de hanterar även nötter, fröer och torkad frukt av hög kvalitet. Detta packas sedan i smarta och hållbara förpackningar och distribueras vidare till detaljhandeln, livsmedelsföretag och andra kunder.
Vi söker nu en medarbetare till deras Customer Care-team i Malmö. I rollen kommer ha ett helhetsansvar mot företagskunder inom livsmedel och retail där du administrativt hanterar processen från inkommande order till fakturering. Du är ansiktet utåt för Delinuts Nordics och sköter all kommunikation mot kund gällande produkter, priser, avvikelser och leveranser.
I rollen kommer du ingå ett mindre team där fokus ligger på engagemang, positivitet och att hjälpa varandra. Du kommer även samarbeta med andra kollegor från sälj, logitik, produktion och kvalitet. Det är därför viktigt att du trivs i en social roll där nyfikenhet, driv och samarbete värdesätts.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående t.o.m. den sista augusti, med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag under kontorstider, med möjlighet till flex. I denna tjänst kommer du vara anställd av StudentConsulting men utföra arbetet på Delinuts Nordics och arbetar på plats på deras kontor i centrala Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta i ERP-system, gärna Business Central
Tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter, är trygg i kunddialogen och kan dokumentera processer och arbetssätt
Goda kunskaper i Office 365
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
För att trivas i rollen behöver du vara detaljorienterad, prestigelös och teamorienterad. Du ska vara noggrann och systematisk och vara bekväm med administrativa uppgifter och dokumentation.
Låter detta som en roll för dig? Passa på att söka redan idag, vi håller intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Jörgen Kocksgatan 9 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com
9881216