Customer Care på heltid till livsmedels- och kemibolag i Malmö!
2025-09-13
Är du serviceinriktad, engagerad och ansvarstagande? Vill du jobba i en bred kundtjänstroll mot företag? Då har vi rollen för dig!
På kunds uppdrag söker vi just nu efter en Customer Care på heltid. I rollen kommer du vara en del av företagets kundtjänstteam och tillhandahålla företagskunder med frågor gällande exempelvis leverans, ordrar, reklamationer och priser. Primärt sker kommunikationen med kunder över mail, men även telefonkontakt förekommer. Du kommer vara ansiktet utåt för företaget och fokus kommer ligga på hållbara lösningar och långsiktiga relationer.
Detta är ett uppdrag på fyra månader, med start i början av oktober. Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag på dagtid 08.00-16.30. I denna tjänst kommer du vara anställd av StudentConsulting men utföra arbetet hos vår kund i Fosie, Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av administration och B2B kundtjänst, gärna från livsmedelsbranschen.
• Har tidigare erfarenhet av att jobba i snabba miljöer.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har mycket god dator- och systemvana.
För att trivas i rollen ska du vara en utåtriktad och driven problemlösare som gillar att jobba i team. Du kommer snabbt in i rutiner och system, har mycket god kommunikationsförmåga och är engagerad i sitt arbete. Du ska vara självgående och inte rädd för att ta egna iniativ.
Vi söker någon som kan starta omgående och har därför intervjuer löpande, så tveka inte på att ansöka redan idag!
OM FÖRETAGET
Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
