Curts Färg AB; Butikssäljare Nybro/Kalmar
2025-11-14
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
, Kalmar
, Mörbylånga
Curts Färg ingår i en koncernen bestående av 3 färgbutiker som är lokaliserade i Kalmar, Nybro och Färjestaden. Vi är återförsäljare för Caparol, Jotun när det gäller färg. Vi har de flesta av tapetleverantörerna i Sverige och vi vurmar om inredning, färg och tapeter.
Övriga handelsvaror ingår också i vårt sortiment.
Vi är förnärvanade 7 glada, pigga säljare som söker 2 nya medarbetare till Nybro/Kalmar
Vi söker dig som helst har en branschvana, ett ekonomiskt sinne samt är social, driven och utåtriktad i din kontakt med kunder och kollegor.
Du är ärlig, ödmjuk och lyssnar på kunden. Du är också en motiverande, lojal och hjälpsam person som ställer upp för andra.
En Curts medarbetare löser de problem som uppstår på ett effektivt sätt. Du har ett brinnande intresse och håller dig uppdaterad gällande företagets produkter.
Uppgifter som ingår i säljarrollen hos Curts Färg AB är bland annat att sälja färg (konsument/måleriprodukter), tapeter, inredning m.m samt beställa och framplockning av produkter. Färgsättning, inredningshjälp och ett varmt omhändetagande av våra konsumentkunder och yrkeskunder.
Arbetet är förlagt till vår NYBRO alt. behjälplig i Kalmar. Körkort B är ett krav! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
personligt överlämnade av ansökan
E-post: tobias@malafargbutik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Måla i Småland AB
(org.nr 556542-7886)
382 37 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Curts Färg AB Kontakt
Butikschef
Tobias Ringdahl tobias@malafargbutik.se Jobbnummer
9605781