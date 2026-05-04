Culpeo utökar teamet med Lead Arbetsmiljö och Säkerhet
2026-05-04
Nu vill vi stärka upp vårt erbjudande inom arbetsmiljö och komplettera vårt team med erfarenhet från uppdrag som arbetsmiljöingenjör inom bygg- eller tillverkningsindustrin.
Arbetsmiljö är redan en integrerad del av det vi gör idag, ofta med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och vill vara med och både fördjupa och bredda vårt stöd till våra kunder inom området.
Hos oss finns ingen färdig mall. Rollen kommer att utformas i dialog med dig, utifrån din erfarenhet och vad du vill bidra med. Beroende på din bakgrund kan du kliva in som specialist som stöttar våra kunder eller ta ett mer övergripande ansvar som lead för området.
Om rollen
Du arbetar nära våra kunder och bidrar till att utveckla säkra och välfungerande arbetsplatser i olika sammanhang, i projekt, som utbildningsledare eller som interim specialist. Uppdragen varierar från arbetsmiljöledning och riskanalyser, stöd för att främja säkra beteenden till interimroller som arbetsmiljöingenjör, Health & Safety Manager eller i andra funktioner inom HSE.
Rollen kan bland annat innebära att du:
Stöttar chefer och ledning i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
Interimuppdrag ute hos kund
Driver och utvecklar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Genomför riskbedömningar, utredningar och förbättringsarbete
Håller utbildningar och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor
Bidrar till att bygga upp och forma Culpeos erbjudande inom området
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som arbetsmiljöingenjör eller liknande roll
Har bakgrund från bygg- eller tillverkningsindustrin
Har god förståelse för arbetsmiljölagstiftning
Trivs i en roll där du i kundnära arbete får kombinera praktik, rådgivning och utveckling
Har en entreprenöriell drivkraft. Vill vara med och bygga upp verksamheten tillsammans med Culpeo
Om Culpeo
Vi startade Culpeo för att boosta kompetens och bidra till bättre arbetsplatser. För oss handlar det om att förena affärsnytta med ett schysta arbetsplatser där människor får rätt förutsättningar att lyckas. Vår verksamhet utgår primärt från Luleå och Stockholm.
Hos oss blir du en del av ett erfaret och prestigelöst team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans både i uppdrag och som bolag.
Ansökan
Låter det här som något du vill vara med och forma? Då ser vi fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culpeo People & Culture Partner AB
972 38 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Culpeo People & Culture Partner Kontakt
Rekryterare
Anna Rosendahl anna.rosendahl@culpeo.se +46 702297939
