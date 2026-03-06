Cubsec söker Väktare för sommarjobb i Lund och Malmö
2026-03-06
Cubsec AB söker dig som vill arbeta på ett företag i stark medvind. Vi erbjuder en välmående och platt organisation där samtliga medarbetare är med och påverkar -allt för att inspirera till ett roligt arbete med stark gemenskap. Som vår medarbetare får du möjlighet att utvecklas i ett nytänkande företag, där vi skapar förtroende, trygghet och värde för våra kunder.
Är du en ansvarstagande och förtroendeingivande väktare med ett empatiskt förhållningssätt? Vill du arbeta i ett socialt yrke där du får använda din problemlösningsförmåga? Då är detta jobb för dig!
Vi söker nu 8-12 väktare till vårt team för sommarperioden med god chans till förlängning. Du har erfarenhet från väktaryrket, är lugn och serviceinriktad, självgående och kan arbeta både ensam och i grupp. Dina arbetsuppgifter inkluderar traditionell stationär bevakning, rond och larmhantering, samt att skapa en trygg och positiv miljö.
Tjänsterna vi har att erbjuda är både heltid, deltid och behov (dag och natt).
Grundläggande Krav:
• Genomförd VU1 med godkänt resultat
• Minst 3 månaders erfarenhet som väktare/ordningsvakt
• Körkort för personbil
• Ostraffad och utan betalningsanmärkningar
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av rondering/utryckning
• Tillgång till egen bil
• Erfarenhet av Guardtools
Personliga egenskaper: Du är professionell, ansvarsfull och anpassar ditt förhållningssätt efter situationen. Du är trygg i din yrkesroll, kan sätta gränser och skapa relationer, även i konfliktsituationer. Vi lägger stor värdering i personlig mognad och att du kan med enkelhet hantera frihet under ansvar.
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du gör skillnad.
• Möjligheten att utveckla dina färdigheter inom säkerhet och riskhantering.
• Ett flexibelt sommarjobb - vi ser positivt på att du kvarstannar även efter sommaren.
Övrig information:
• Start enligt överenskommelse
• Placering i Malmö och/eller Lund
Om Cubsec:
Cubsec grundades 2003 och är ett auktoriserat säkerhetsföretag med kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi erbjuder bevakning och säkerhetstjänster och arbetar nära våra kunder för att leverera trygghet och kvalitet.
Låter detta som ett jobb för dig? Ansök redan nu då urval sker löpande!
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783084