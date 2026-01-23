Cubsec söker ordningsvakter till uppdrag för Polismyndigheten
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Cubsec söker nu ordningsvakter till ett spännande uppdrag för Polismyndigheten!
Vi söker ansvarsfulla och förtroendeingivande ordningsvakter, med ett empatiskt förhållningssätt till andra människor. Som ordningsvakt tjänstgör du på offentliga platser där många människor är i rörelse, i ditt arbete har du ett trygghetsskapande och brottsförebyggande ansvar.
Uppdraget är tidsbegränsat och pågår under perioden april-september 2026. Vi söker dig som vill arbeta heltid och som kan ta dig an uppdraget med fullt engagemang.
Trots att uppdraget är tidsbegränsat erbjuder vi en tillsvidareanställning. Efter avslutat uppdrag finns möjlighet till skyddsvaktsutbildning samt HAS-utbildning (Handhavande av Skjutvapen), vilket ger förutsättningar att fortsätta i en heltidsanställning som skyddsvakt inom bolaget.
För dig som önskar finns även möjlighet till visstidsanställning som enbart omfattar uppdragsperioden.
Tjänstgöringsplats: Lokalpolisområde Södermalm alternativt Skärholmen
Arbetstider: Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag-, kvälls- och nattarbete under såväl vardagar som helger.
Varaktighet: Heltidsanställning, tillsvidare eller visstid. Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Startdatum: Du förväntas vara tillgänglig vid behov från mars 2026 och övergå till heltid från april 2026.
En förutsättning för denna tjänst är att du arbetar under hela perioden och därför har möjlighet att ta ut semester först i oktober 2026.
Grundläggande krav:
• Utbildad ordningsvakt med giltigt förordnande
• Kunna bli godkänd i registerkontroll klass 2.
• Laglydig
• Ordnad ekonomi
• Körkort klass B
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God hälsa och fysik
Meriterande:
• Minst två års erfarenhet som ordningsvakt, gärna från liknande uppdrag
• Transportutbildning för ordningsvakter.
• Väktarutbildning och/eller skyddsvaktsutbildning
• Genomförd militärtjänstgöring
• Annan relevant utbildning inom säkerhet/trygghet
• Andra språkkunskaper förutom svenska
Cubsec erbjuder:
Som ordningsvakt på Cubsec bevakning får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö. En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad för både kunder och människor och arbetsgemenskap med stort ansvar och möjlighet till personlig utveckling.
Urval sker löpande under ansökningsperioden, tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Lönegrupp C
Lönegrupp C Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Kontakt
Victoria Bengtsson victoria.bengtsson@cubsec.se Jobbnummer
9700569