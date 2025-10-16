Cubsec söker erfarna väktare på Behov till Malmö och Lund
2025-10-16
Är du en ansvarstagande och förtroendeingivande väktare med ett empatiskt förhållningssätt? Vill du arbeta i ett socialt yrke där du får använda din problemlösningsförmåga? Då är detta jobb för dig!
Vi söker nu 2-3 väktare på behov till vårt team i Lund och Malmö. Du har erfarenhet från väktaryrket, är lugn och serviceinriktad, självgående och kan arbeta både ensam och i grupp. Dina arbetsuppgifter inkluderar traditionell stationär bevakning, rond, larmhantering och rapportering, samt att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö hos kund.
Grundläggande Krav:
• Genomförd VU1 med godkänt resultat
• Minst 3 månaders erfarenhet som väktare/ordningsvakt
• Körkort för personbil
• Ostraffad och utan betalningsanmärkningar
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av rondering/utryckning
• Erfarenhet av Guardtools
• Tillgång till egen bil
Personliga egenskaper: Du är professionell, ansvarsfull och anpassar ditt förhållningssätt efter situationen. Du är trygg i din yrkesroll, kan sätta gränser och skapa relationer, även i konfliktsituationer. Vi lägger stor värdering i personlig mognad och att du kan med enkelhet hantera frihet under ansvar.
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du gör skillnad.
• Möjligheten att utveckla dina färdigheter inom säkerhet och riskhantering.
Övrig information:
• Start enligt överenskommelse
• Placering i Malmö och/eller Lund
• Tillgång till egen bil
Om Cubsec:
Cubsec grundades 2003 och är ett auktoriserat säkerhetsföretag med kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi erbjuder bevakning och säkerhetstjänster och arbetar nära våra kunder för att leverera trygghet och kvalitet.
Vi erbjuder en välmående och platt organisation där samtliga medarbetare är med och påverkar -allt för att inspirera till ett roligt arbete med stark gemenskap. Som vår medarbetare får du möjlighet att utvecklas i ett nytänkande företag, där vi skapar förtroende, trygghet och värde för våra kunder.
Låter detta som ett jobb för dig? Ansök redan nu då urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb.
Cubsec AB
