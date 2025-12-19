Cubsec söker erfarna väktare i Stockholm
2025-12-19
Bolagsbeskrivning...Vi söker väktare som är säkerhetsmedvetna, serviceinriktade och stresståliga, med ett genuint engagemang för att hjälpa andra. Du är självsäker i din yrkesroll, flexibel inför varierande uppdrag och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi värdesätter särskilt att du är ansvarstagande, empatisk och att du sätter ärlighet och respekt högt.
Vi söker väktare både till rondverksamhet och stationära uppdrag i Stockholm. Vi ser att du som söker är en självständig person och som litar på din egen förmåga att snabb förstå problem och kunna lösa dem på ett kreativt sätt
Grundläggande krav:
• Väktarutbildning 1 samt 2
• Körkort för personbil.
• Du ska vara ostraffad och utan betalningsanmärkningar.
• Kunna tala och skriva flytande svenska och engelska. Kunna förstå en bevaknings instruktion på plats.
Meriterande:
• Ordningsvaktsutbildning och/eller skyddsvaktsutbildning
• Genomförd militärtjänstgöring
• Annan relevant utbildning inom säkerhet/trygghet
• Andra språkkunskaper förutom svenska
Tjänstgöringsplats: Stockholm.
Arbetstider: Varierande, dag/kväll/natt.
Varaktighet: Behovsanställning, med begränsad möjlighet till heltidsanställning. Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse.
Cubsec erbjuder:
Som väktare Cubsec bevakning får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö. En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad för både kunder och människor och arbetsgemenskap med stort ansvar och möjlighet till personlig utveckling.
Urval sker löpande under ansökningsperioden, tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Ersättning
Lönegrupp B
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Jobbnummer
9657084