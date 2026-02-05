CTO till Luxbright bygg teknik i världsklass, på riktigt!
Daily Connect AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daily Connect AB i Göteborg
, Borås
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga ett nytt svenskt tillverkningsbolag i Göteborg - från ett tekniskt starkt scale-up till en internationell industriell aktör?
Luxbright söker nu en CTO som vill ta ett helhetsansvar för den tekniska utvecklingen och vara med och forma hur bolaget växer.
Luxbright utvecklar och tillverkar avancerad teknik för industriella röntgentillämpningar. All utveckling, produktion och verifiering sker under samma tak i Högsbo, vilket ger korta beslutsvägar, snabb iteration och full kontroll över produkterna.
Vi står inför nästa fas i vår resa: att skala upp teknik, struktur och organisation - utan att tappa tempo eller teknisk höjd.
Rollen
Som CTO på Luxbright har du ett brett och operativt ansvar. Du sätter teknisk riktning och prioriteringar, men är också själv en aktiv del av utvecklingsarbetet. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt tekniskt ledarskap med hands-on ingenjörsarbete i ett litet, högpresterande team.
Du behöver inte vara expert på röntgen från dag ett. Det viktiga är att du är trygg i komplex teknik, tycker om att ta ansvar och vill vara med och forma hur ett bolag växer tekniskt.
Ditt uppdrag
Sätta teknisk riktning och prioritera rätt när bolaget skalar
Vidareutveckla och stärka den tekniska plattformen tillsammans med teamet
Vara hands-on i utvecklingen och en naturlig del av teamet
Skapa struktur för utveckling, industrialisering och kvalitet
Fungera som samlande teknisk ledare i ett litet, tvärfunktionellt team
Arbeta nära VD, produktion och marknad - allt på samma plats
Säkerställa att teknik, produkt och affär utvecklas i takt
Vem är du?
Stark teknisk grund inom ingenjörs- eller fysikområde
(t.ex. elektroteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller liknande)
Du har erfarenhet av att leda eller vara nyckelperson i tekniskt driven verksamhet
Du är nyfiken, pragmatisk och trygg i att ta beslut
Du trivs i mindre bolag med högt tempo, stort ansvar och tydlig påverkan
Du motiveras av att bygga struktur, team och teknik i takt med tillväxt
Du värdesätter närhet mellan utveckling och tillverkning
Vad får du?
En nyckelroll tidigt i en uppskalningsresa där dina beslut gör verklig skillnad
All utveckling, tillverkning och testning sker lokalt - inga silos
Korta vägar från idé till färdig produkt
Möjlighet att bygga tekniskt ledarskap, arbetssätt och struktur från grunden
Ett bolag där teknik är kärnan, inte en stödfunktion
OM LUXBRIGHT
Luxbright hjälper kunder att se det som inte syns. Med produkter och lösningar inom röntgen förbättrar Luxbright sina kunders röntgenapplikationer inom till exempel industriell CT. Med avancerad tillverkningsteknik produceras högkvalitativa röntgenrör som tagits fram baserat på lång erfarenhet och spetskompetens. Luxbright har utveckling, produktion och verifiering samlat under samma tak i Högsbo, Göteborg.
Låter det här som den spännande utmaning du väntat på, ansök idag!
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Luxbright med DailyConnect. Har du frågor om rollen så är du välkommen att kontakta Cecilia Karlsson med kontaktuppgifter längre ned i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daily Connect AB
(org.nr 559473-1522) Arbetsplats
Luxbright Kontakt
Cecilia Karlsson cecilia@dailyconnect.se 073-506 23 51 Jobbnummer
9726378