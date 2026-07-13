CSG söker ordningsvakter för behov eller deltidsanställning
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2026-07-13
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CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige. Vi är ca 850 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro dygnet runt, årets alla dagar!
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra till ett tryggare och säkrare samhälle där människor och verksamheter kan utvecklas och kan leva i trygghet?
Då är du den som vi söker som vår nya medarbetare i ett spännande uppdrag där du kan vara med och påverka tryggheten i kollektivtrafiken.
Vi söker nu nya medarbetare som vill arbeta på behov eller deltid framförallt kväll eller natt. I rollen som ordningsvakt i vårt uppdrag inom kollektivtrafiken ges du möjlighet att som bilburen eller i fortpatrull, vara en del av alla de trygghetsresurser som verkar tillsammans för att resenärer och entreprenörer skall känna sig trygga.
Som anställd på CSG har du även en unik möjlighet att både kunna se och få ut en del av din intjänade lön direkt via vår samarbetspartner Cappy. Läs mer om hur det fungerar: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F4jcDyje&data=05%7C02%7CPatrik.Berg%40csgab.se%7C38cd9c02824145ac48d308de6de8734b%7C73b039666f48417eb6b2d17128dd5ebe%7C1%7C0%7C639069042766647581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Aljs%2FQ3iNJyy26xhJ%2FPwTxxEjf%2BWC5wSTdPoJnvEJdc%3D&reserved=0
Krav för tjänsten:
Utbildad ordningsvakt med giltigt förordnande är ett grundkrav. Har du dessutom några års arbete som ordningsvakt ser vi det som meriterande.
Din svenska är mycket god i tal och skrift och vi ser gärna att du är flerspråkig.
Om rollen som ordningsvakt hos CSG:
För att trivas i rollen så förväntas du att vara ansvarstagande, ha förmågan att kunna fatta beslut och hantera stressfulla situationer.
Det kan även vara bra att veta att innan du kan påbörja din tjänst i uppdraget kommer du under några dagar genomföra objektsspecifika utbildningar, men även ett certifieringstest.
Har du erfarenhet från andra uniformsyrken samt väktarutbildning eller andra utbildningar inom bevakningsbranschen så ser vi det som meriterande men det är ej ett krav.
Har du även körkort som lägst klass B ser vi även det som meriterande.
Hos oss på CSG erbjuder vi:
En familjär tillvaro och en dynamisk arbetsplats. Så bli en del av våra spännande uppdrag med högt tempo och i en varierande miljö där du får möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Självklart erhåller du friskvårdsbidrag som en del av vår strävan att du ska kunna träna och må bra, samt trivas i vår organisation.
På CSG har du även via vår partner Cappy en unik möjlighet att få utbetalt en del av den lön du tjänat in direkt första vardagen efter passet eller passen du arbetat. Systemet ger dig även på ett säkert sätt full kontroll på din ekonomi och i realtid hur mycket lön du tjänar in. Läs mer: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F4jcDyje&data=05%7C02%7CPatrik.Berg%40csgab.se%7C38cd9c02824145ac48d308de6de8734b%7C73b039666f48417eb6b2d17128dd5ebe%7C1%7C0%7C639069042766647581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Aljs%2FQ3iNJyy26xhJ%2FPwTxxEjf%2BWC5wSTdPoJnvEJdc%3D&reserved=0
Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet
Är du redo att utmana dig själv och bidra till en säkrare kollektivtrafik där du kan göra skillnad på riktigt? Sök redan idag!
Har du frågor om denna tjänst?
Kontakta: hr@csgab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Community Security Group Sweden AB
(org.nr 556589-4507), https://csgab.se/
164 74 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Commuter Security Group (CSG) Jobbnummer
10001249