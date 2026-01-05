CSG söker nya medarbetare som vill utbilda sig till Ordningsvakter
Commuter Security Group AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Commuter Security Group AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
CSG söker medarbetare som vill utbilda sig till Ordningsvakter i Stockholm
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige. Vi är ca 850 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro dygnet runt, årets alla dagar!
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle där människor och verksamheter kan utvecklas och kan leva i trygghet?
Då är du den som vi söker som vår nya medarbetare och där du kan vara med i rollen som ordningsvakt och påverka tryggheten inom exempelvis kollektivtrafiken, sjukhus eller köpcentrum mm.
I rollen som ordningsvakt inom våra olika uppdrag, ges du möjlighet att vara en del av alla de trygghetsresurser som verkar tillsammans för att våra medmänniskor skall känna sig trygga och säkra.
Ansökningsprocessen:
Du som söker tjänsten och blir en av de vi har för avsikt att anställa, kommer själv få ansöka till polisens ordningsvaktsutbildning. Om du möter ställda krav, blir antagen och slutför utbildningen med godkänt resultat, kommer CSG betala din utbildning och du erbjuds anställning efter överenskommelse. CSG kommer självklart vara behjälpliga under hela processen.
Läs gärna mer om förfarandet på polismyndighetens hemsida.
Ordningsvakt - utbildning och förordnande | Polismyndigheten
CSG har för avsikt att anställa både heltidsanställda, deltidsanställda och behovsanställda ordningsvakter till våra nuvarande och kommande uppdrag, samt som ersättare under sommarsemestern 2026.
Krav för tjänsten:
• Du behöver ha en god grundfysik för att klara av de fysiska testerna för att bli ordningsvakt.
• Din svenska är mycket god i tal och skrift och vi ser gärna att du är flerspråkig.
• Du behöver uppfylla laglydnadskontroller som sker i belastningsregistret.
• I övrigt inneha god lämplighet för yrket som ordningsvakt.
• Du behöver inneha gymnasiekompetens eller motsvarande.
Om rollen som ordningsvakt hos CSG:
För att trivas i rollen så förväntas du att vara ansvarstagande, ha förmågan att kunna fatta beslut och hantera stressfulla situationer.
Det kan även vara bra att veta att innan du kan påbörja din tjänst våra uppdrag kommer du under några dagar genomföra objektsspecifika utbildningar, men även ett certifieringstest om arbete sker inom kollektivtrafiken.
Har du arbetslivserfarenhet och då gärna i yrken där du är i nära kontakt med andra människor så ser vi det som meriterande.
Har du även körkort som lägst klass B ser vi även det som klart meriterande.
Hos oss på CSG erbjuder vi:
• En familjär tillvaro och en dynamisk arbetsplats. Så bli en del av våra spännande uppdrag med högt tempo och i en varierande miljö.
• Självklart erhåller du friskvårdsbidrag som en del av vår strävan att ha nöjda medarbetare i vår organisation.
• På CSG har du även via vår partner Cappy en unik möjlighet att få utbetalt en del av den lön du tjänat in direkt första vardagen efter passet eller passen du arbetat. Systemet ger dig även på ett säkert sätt full kontroll på din ekonomi och i realtid hur mycket lön du tjänar in.
• Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet
Är du redo att utmana dig själv och bidra till en säkrare kollektivtrafik?
Sök redan idag! Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Friskvårds bidrag och möjlighet till förskotts lön via vår samarbetspartner Cappy Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Commuter Security Group AB
(org.nr 556589-4507) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Commuter Security Group Jobbnummer
9669236