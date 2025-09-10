CSG söker en Gruppledare till Stockholmsmässan
Commuter Security Group AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Commuter Security Group AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige.
Vi är ca 900 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro dygnet runt, årets alla dagar!
Vi söker nu en Gruppledare till vårt objekt Stockholmsmässan
Vi söker en engagerad och erfaren gruppledare till vårt bevakningsuppdrag på Stockholmsmässan i Stockholm.
Du som söker behöver vara en stark och driven person som kan lyfta detta viktiga objekt till en ännu högre nivå.
Om rollen
Som gruppledare fungerar du som den naturliga länken mellan vår kund och oss som leverantör. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att säkerställa att den dagliga driften av våra tjänster fungerar smidigt, att våra rutiner efterlevs och att vi levererar en riktigt trygg, kvalitativ och professionell leverans.
I din roll så kommer du utöver nära kontakt med dina kollegor även ha en nära dialog med vår Driftchef och vår kunds representanter samt övriga intressenter inom uppdraget.
Tjänsten som gruppledare är på heltid och dina arbetstider kommer vara varierande dag och kväll, framförallt beroende på olika tider då det är mässaktivitet inom uppdraget.
För att lyckas i tjänsten ser vi följande kvalifikationer:
• Att du har flerårig erfarenhet inom bevakning och då gärna publika uppdrag.
• Att du har någon form av dokumenterad ledarskapserfarenhet, gärna från liknande uppdrag.
• Att du har förmåga att skapa engagemang och sammanhållning i gruppen.
• Att du är strukturerad, lösningsorienterad och tydlig i din kommunikation.
• Att du har en hög servicenivå och god förståelse för vår uppdragsgivares behov.
• Att du är utbildad och förordnad ordningsvakt.
Vi ser även att du kan kommunicera både svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. Kan du flera språk ser vi det som meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt under rekryteringen på din personlighet och sociala kompetens, då vi ser dessa egenskaper som en stor del i att lyckas i rollen.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en spännande miljö, där du själv har alla möjligheter att själv utvecklas.
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetet på Stockholmsmässan.
• Ett nära samarbete med både vår kunds och företagets representanter.
Utöver detta så erbjuder CSG en familjär tillvaro och en dynamisk arbetsplats.
• Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
• Alla uppdragsutbildningar som krävs, tillhandandahålls av oss.
• Självklart erhåller du friskvårdsbidrag som en del av vår strävan att ha nöjda medarbetare i vår organisation.
• Hos CSG får du även en unik möjlighet till att få ut en del av din lön direkt den är attesterad i samarbete med vår leverantör Cappy.
Innan en anställning kan bli aktuell måste du först genomgå en säkerhetsprövning där registerkontroll genomförs samt bli godkänd hos Länsstyrelsen för arbete i ett auktoriserat bevakningsföretag.
Är du redo att utmana dig själv och bli en viktig del av ett spännande uppdrag med högt tempo och varierande arbetsuppgifter?
Välkommen med din ansökan redan idag via vår hemsida www.csgab.se/jobb Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Commuter Security Group AB
(org.nr 556589-4507) Arbetsplats
Commuter Security Group Jobbnummer
9501921