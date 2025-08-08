CRM Specialist till Filmstaden sökes omgående!
2025-08-08
Är du redo för en spännande utmaning inom CRM och vill arbeta med några av Nordens mest välkända biografvarumärken? Vi söker en CRM-specialist till Filmstadens som vill ta en nyckelroll i att utveckla deras system och processer för B2B-verksamheten!
Här blir du en del av en engagerad säljorganisation och får arbeta i hjärtat av Sveriges mest magiska produkter - bioupplevelsen!
Som CRM-specialist blir du en del av ODEON Cinemas Group Northern Europe, där du kommer arbeta med några av de mest kända biografvarumärkena i Norden, inklusive Filmstaden i Sverige, Finnkino i Finland och Odeon Kino i Norge. Sales Support-teamet hanterar företagstjänster såsom företagsbiljetter, presentkort, reklamlösningar, möten och event på biograferna - och här blir du en nyckelperson inom kundrelationshantering för B2B- verksamheten.
Du ansvarar för att samla in och prioritera krav från verksamheten för att sköta underhåll samt driva utvecklingen av våra CRM-processer i nära samarbete med IT och deras nordiska B2B-team. Du kommer huvudsakligen att arbeta i Microsoft Dynamics 365, men även i andra relevanta system.
I rollen kommer du arbeta nära både biografer och olika avdelningar inom företaget och kommer bli vår expert på CRM inom säljorganisationen. Du blir en del av deras Commercial-avdelning och ingår i Sales Support-teamet, som består av 10 kollegor, och du rapporterar till Head of Sales Support.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och förbättra systemstöd kopplat till försäljning, försäljningsstöd och masterdata.
• Analysera och utveckla metodik och processer för CRM-hantering.
• Skapa rapporter och underlag via CRM-systemet och hantera löpande rapportering
• Samverka med IT-avdelningen och CRM-leverantören för att hantera och driva ärenden.
• Ansvara för administration och support i CRM-systemet för biografer i Sverige.
• Agera superuser för CRM och XRM internt på våra kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors.
Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med Filmstaden. Tjänsten är för ett föräldravikariat fram till 1 juni 2026 med start så snart som möjligt. Du kommer att arbeta från Filmstadens Support Office (deras huvudkontor) som ligger i Gamla Filmstaden i Råsunda, Stockholm. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas med möjlighet till flex.
DETTA SÖKER VI
• Erfarenhet av att arbeta med CRM-system inom försäljning och försäljningsstöd.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics XRM och Excel.
• Kunskaper och erfarenhet av att arbeta med Power BI är meriterande.
• Mycket goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Intresse och erfarenhet av att presentera kundinsikter och data samt utbilda användare i CRM-systemet.
Personliga egenskaper och kompetenser:
Vi söker dig som är driven, prestigelös och trivs med att samarbeta med andra. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt samtidigt som du är nyfiken och initiativtagande. Du trivs med att arbeta självständigt och har god kommunikativ förmåga och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra. Dessutom är du flexibel och anpassningsbar till förändringar, och du trivs med att hantera olika situationer i en dynamisk arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och söker dig som matchar Filmstadens värderingar: Fun & Passion, Quality & Service, Trust & Respect, Cooperation & Accountability. Sist men inte minst har du självklart ett stort intresse för försäljning och för film- och biografupplevelsen!
Filmstaden erbjuder dig:
• En spännande och omväxlande arbetsmiljö i en bransch i ständig utveckling.
• En internationell roll med möjlighet att arbeta med engagerande produkter.
• En familjär och prestigelös företagskultur, där samarbete och engagemang står i fokus.
• Gratis biobesök samt rabatt på popcorn, läsk och godis.
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
