Crane Currency söker en ingenjörsstudent till Pappersbruket i Tumba
2025-10-20
Crane Currency söker en ingenjörsstudent (med pågående högskolestudier) till Pappersmaskinen. Tjänsten är på 12 månader och är baserad på plats i Tumba, Stockholm.
Vilka vi är:
Under de senaste åren har vårt Internship-program välkomnat över 100 studenter. Crane Currency är ett ledande företag inom industriteknik och en pionjär inom valutatillverkning och mikrooptisk teknik. Med avancerad utrustning och egenutvecklad programvara använder vi våra kärnteknologier inom detektering och avkänning för att leverera innovativa och pålitliga lösningar - något våra kunder världen över har förlitat sig på i generationer. Läs mer på: www.cranecurrency.com
Om praktiken på pappersbruket:
Praktiken innebär att samla in och analysera produktionsdata inom området våtändskemi, för att förstå variationer i processen och bidra till kvalitetsförbättringar. Fokus ligger på kemikaliehanteringens påverkan på fiberretention samt produktens egenskaper. Du samarbetar med ingenjörer och labbteam och följer upp viktiga processparametrar för att säkerställa papperskvalitet.
Vårt program för yrkesverksamma i början av karriären (Early Career Program):
Betald möjlighet - Vi tror på betalda möjligheter, så du behöver inte fatta beslutet mellan ett deltidsjobb eller att ta den här positionen. (12-20 timmar/vecka)
Få branscherfarenhet - Vi utformar varje möjlighet så att du kan tillämpa din utbildning på verkliga affärsbehov och ge dig konkreta resultatdrivna möjligheter som du kan lägga till i ditt CV.
Insikter om karriärvägar - Din chef är engagerad i att bolla olika karriärs insikter med.
Personlig utveckling - Arbetet du kommer att uppleva kommer att ge dig chansen att förbättra nuvarande färdigheter och utveckla nya som är i linje med din examen och förbereder dig för framtida möjligheter.
Professionellt nätverk - Du kommer att delta i nätverksträffar, få handledning och hålla i en presentation för ledare, allt i syfte att hjälpa dig att bygga ett nätverk av globala yrkesverksamma.
Så här kan du påverka:
Vårt program är utformat för att ge dig chansen att göra en verklig inverkan på verksamheten. Ditt arbete kommer att ha en direkt påverkan genom följande projekt:
Ansvarsområden :
• Ta prover och utföra analyser inom våtändskemi för att testa och utvärdera produktkvaliteter.
• Arbetet innefattar insamling och sammanställning av prover och labbdata, identifiering av variationer i processer samt framtagning av resultatrapporter.
• Resultaten används för att presentera förbättringsförslag och stödja kvalitetsutveckling.
• Samarbeta tvärfunktionellt med processingenjör, produktionsingenjör och labbteam.
Kunskap, expertis och andra kvalifikationer:
• För att kunna söka till intern hos oss bör du vara inskriven i ett utbildningsprogram inom området civilingenjör, kemiingenjör eller motsvarande.
• Vana att analysera och sammanställa data. Erfarenhet av statistisk analysprogramvara är ett plus.
• Kunskaper i MS Office-program inklusive Word, Excel, PowerPoint och Outlook.
Meriterande:
• Erfarenhet av programvara för statistisk analys.
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom någon bransch och arbetslivserfarenhet inom tillverkning är ett plus.
Viktiga egenskaper för framgång:
• Mycket god muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska
• Självdriven och visar nyfikenhet
• Uppmärksam på detaljer
• Förmåga att arbeta självständigt och/eller i team
• Presentationsteknik
Tumba-Förmåner
Så här tar vi hand om dig:
Vi erbjuder förstklassiga medicinska förmåner, inklusive friskvårdsbidrag och ersättning för mediciner och medicinsk vård, möjligheter till personlig utveckling, samhällsengagemang, konkurrenskraftig ersättning, semester, föräldraledighet och pensionsplaner. Läs mer om våra förmåner här https://www.cranecurrency.com/careers/benefits/
Det som driver vårt team:
Vi är ett passionerat team med 1 200 kreatörer och problemlösare, förenade av vårt syfte, vi ger människor förtroende varje dag i ögonblick som betyder något. Detta kommer till liv genom våra gemensamma värderingar:
Människor är viktiga
Gör det rätta
Pålitlig partner
Innovation för tillväxt
Ständig förbättring
Läs mer om våra värderingar och vår kultur: https://www.cranecurrency.com/careers/life-at-crane-currency/
Du kan också kolla in oss på: https://www.glassdoor.com/Reviews/Crane-Currency-Reviews-E1187198.htm
Här finns vi:
Din roll är i Tumba, Stockholm, beläget i det anrika området Tumba Bruk, fem minuters promenad från tågstationen, 30 km söder om Stockholm, och cirka 20 minuter från Stockholms Centralstation. Kolla in vad som gör Tumba till en fantastisk plats att bo och arbeta på här: https://www.cranecurrency.com/media/12rbruyv/0133-ex55-crane-currency-tumba-sweden-site-location-package-october-2024-lr.pdf
Crane NXT är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Kvalificerade sökande kommer att beaktas för anställning utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning, nationellt ursprung eller någon annan egenskap som skyddas enligt tillämplig lokal lagstiftning. Så ansöker du
