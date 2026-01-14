Cramo I Borlänge Söker Servicetekniker Och Transportör
2026-01-14
Vill du arbeta i en praktisk roll där du får möjlighet att utvecklas i en branschledande organisation? CRAMO i Borlänge står inför en spännande utvecklingsresa och söker nu tre drivna och engagerade personer som kan stärka upp teamet.
Detta med två Servicetekniker och en Transportör med start omgående!
Om tjänsterna
Som Servicetekniker hos CRAMO kommer du att arbeta i verkstaden och bland annat att ansvara för att göra rent de maskiner som kommer tillbaka från kund. Som Transportör kommer du att köra företagets lätta lastbil där du hämtar och lämnar gods hos våra kunder. Publiceringsdatum2026-01-14Profil
Vi söker självständiga och arbetsvillig personer som tycker om att arbeta praktiskt och som trivs i en miljö där ordning och reda är A och O. Du är social, noggrann och strukturerad och tycker om att kommunicera och bygga relationer med andra, både med dina kollegor och de kunder som du är i kontakt med. I rollen som Transportör ser vi gärna att du dessutom har en god förmåga att identifiera och utveckla möjligheter till merförsäljning.
Vi ser gärna att du som söker dessa tjänster har god kännedom kring våra produkter och byggprocesser, men det är inget krav. Starkt meriterande för alla tjänster är att du har truckkort A+B samt utbildning inom Säkra lyft. B-körkort är ett krav. Ange gärna dina behörigheter i din ansökan.
Vi erbjuder dig
En spännande tjänst hos ett starkt växande företag i Borlänge. Du kommer att vara anställd hos HR Dalarna och bli uthyrd som konsult till CRAMO under de första 6 månaderna. Om du trivs och allt fungerar bra finns det goda förutsättningar för en fortsatt anställning direkt hos CRAMO efter uppdragsperioden. Du kommer att arbeta dagtid, vardagar, 7-16.
Start på uppdraget är omgående eller så snart som möjligt.
För oss är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, att du gillar dina arbetsuppgifter och att du tycker att det är kul och trivsamt att vara tillsammans med oss på dagarna.
Intervjuer och urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Sedan början av 1950-talet har Cramo varit en pionjär inom uthyrningsbranschen. Cramo har idag 90 depåer över hela Sverige och tillsammans med Boels Rental har vi 750 depåer i världen. Som helhetsleverantör av uthyrning av maskiner, utrustning och tjänster hjälper vi små och stora företag inom byggbranschen, men även till industriprojekt, offentlig sektor och privatkunder.
Cramo AB ingår i affärsområdet Cramo Norra Europa tillsammans med Norge, Finland, Estland och Litauen. Vi erbjuder moderna maskiner och servicelösningar, delar med oss av vår kunskap och har en passion för service vilket gör oss till ett av de ledande företagen inom uthyrning av maskin- och verktygsbranschen.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500), http://www.hrdalarna.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se 073-0365199 Jobbnummer
9683462