Crafts & Art teacher Years 3-7 / Lärare i slöjd & bild åk 3-7 - vikariat
2025-10-23
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Internationella Engelska Skolan Eskilstuna söker nu en legitimerad lärare med ämnesbehörighet i slöjd samt bild, att undervisa våra elever i årskurs 3-7. Tjänsten är ett vikariat med start så snart som möjligt.
Vi söker dig som är entusiastisk, positiv, engagerad och en samarbetsvillig lagspelare som är villig att göra det lilla extra för elever och kollegor. Förutom att undervisa meningsfulla lektioner förväntas all personal vara välorganiserad, vara stolta över sitt mentorskap och övriga skoluppgifter samt vara förebilder för våra elever.
Vi vill att du som söker har lärarlegitimation. Meriterande om du som söker har erfarenhet av träslöjd. Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Arbeta för en stimulerande klassrumsmiljö för effektiv undervisning och lärande
• Upprätthålla skolans positiva etos och värdegrund, både i och utanför klassrummet
• Ha kommunikation med vårdnadshavare om elevers utveckling, framsteg och prestationer
• Upprätthålla god ordning och disciplin bland elever, i enlighet med skolans regler
• Mentorskap för elever ingår i denna tjänst
• Du bör behärska både svenska och engelska i tal och skrift
Intervjuer kommer att hållas löpande. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då rekrytering kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Varmt välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan Eskilstuna is now looking for a qualified teacher to teach crafts as well as art to our year 3-7 students. This is a substitute position starting as soon as possible.
We are looking for enthusiastic, positive, committed, and cooperative team-players, willing to go the extra mile for students and colleagues. In addition to teaching meaningful and enjoyable lessons, all staff are expected to be well organised, take pride in their mentorship and other school duties and be outstanding role models for our students.
We require lärarlegitimation or if internationally qualified, a current teaching licence/registration plus a Bachelor's degree and teaching qualification. Preferably you also have experience in woodwork.
Main duties include:
• Monitor progress and effectiveness of class work and evaluate and modify as necessary
• Provide a stimulating classroom environment for effective teaching and learning
• Maintain the positive ethos and core values of the school, both inside and outside the classroom
• Report to parents on the development, progress, and attainment of students
• Maintain good order and discipline among students, in accordance with the school's behaviour policies
• Mentorship of students is included in this position as well
• You communicate well in writing and speech in both English and Swedish
Interviews will be held on an on-going basis. We recommend that you send in your application as soon as possible as recruitment might take place before the application deadline.
We do not accept applications via email.
Welcome to apply! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368) Arbetsplats
Internationella Engelska skolan Eskilstuna Jobbnummer
9570909