CQV-ingenjör till högkvalitativa läkemedelsprojekt i Malmö
2026-01-21
Om uppdraget
Vi söker en erfaren CQV-ingenjör till uppdrag i Malmö. Du arbetar i projekt där precision, spårbarhet och GMP-efterlevnad är avgörande - från tidiga designfaser till färdig och validerad anläggning.
Dina ansvarsområden
Planering och genomförande av IQ/OQ/PQ
Framtagning och granskning av valideringsplaner, protokoll och rapporter
FAT/SAT och commissioning av utrustning och processystem
Riskanalyser (t.ex. FMEA), kravspårning och GMP-dokumentation
Samarbete med process-, automation- och kvalitetsfunktioner
Stöd till projektteam i tekniska och regulatoriska frågor
Vi söker dig som
Har relevant ingenjörsutbildning och minst 5 års erfarenhet av CQV/validering inom läkemedel eller annan GMP-styrd industri
Trivs i teknikdrivna projekt med höga krav på kvalitet och dokumentation
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Behärskar svenska och engelska
Har gedigen förståelse för GMP och kvalitetssystem
Vi erbjuder
Flexibel och trygg arbetsmiljö med kollektivavtal
Uppdrag där din kompetens gör konkret skillnad
Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade och kvalitetskritiska projekt
