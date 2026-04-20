Coromatic i Östersund söker en verifikationstekniker
2026-04-20
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad roll där kvalitet, ansvar och utveckling står i centrum?
Hos oss blir du en del av ett fantastiskt team med stark sammanhållning. Är du tekniskt intresserad, flexibel och trivs i en miljö där utvecklingen går snabbt och projekten ständigt förändras, då är detta helt rätt plats för dig
I rollen som verifikationstekniker har du en nyckelroll i både verifiering och driftsättning av våra produkter och anläggningar. Du arbetar nära projektledare, konstruktion och produktion, och ansvarar för att säkerställa funktion, kvalitet och leverans enligt tekniska specifikationer och kontrakt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Verifiering och slutkontroll av produkter i fabrik enligt tekniska och lagstadgade krav
Planering, genomförande och rapportering av driftsättning hos kund
Kontroll av mekanisk och elektrisk installation inför driftsättning
Felsökning, justeringar och modifieringar för att säkerställa kontraktsenlig funktion
Samverkan med konstruktion och produktutveckling för kontinuerliga förbättringar och standardisering
Hantering och uppdatering av teknisk dokumentation, ritningar och kvalitetsunderlag
Utbildning av kunder och intern personal i drift och underhåll av anläggningar
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och ett strukturerat, självständigt arbetssätt. Du är lösningsorienterad, har en stark teknisk förståelse och trivs i en roll med stort eget ansvar.
Vi ser gärna att du har:
Flerårig teknisk utbildning med el-inriktning eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av installation, service eller driftsättning av tekniska anläggningar, gärna reservkraft
Goda kunskaper inom elektrisk felsökning
Generell teknisk förståelse inom exempelvis styrsystem, motorer, generatorer och elektronik
Förmåga att läsa och arbeta efter teknisk dokumentation och ritningar
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
I den här rekryteringen samarbetar Coromatic med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mats Andersson, Andersson på telefonnummer: 070-854 30 42 eller via e-post: mats.andersson@jeffersonwells.se
Urval och intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi skapar hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, räddar liv genom oavbruten drift dygnet runt och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.
När strömmen går ser vi till att sjukhus, samhällsviktiga funktioner, datacenter och infrastruktur fortsätter fungera utan avbrott. Vi möjliggör ett uppkopplat, tryggt och robust samhälle - oavsett vad som händer.
Coromatic har över 800 medarbetare och levererar lösningar och tjänster till mer än 5 000 företag i Norden. Bolaget är en del av E.ON-koncernen. Som verifikationstekniker hos oss är du med och skapar ett säkrare och mer hållbart samhälle. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
