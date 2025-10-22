Copywriter Med Passion För Människor - Sverige För Unhcr Söker Dig!
Sverige För Unhcr Insamlingsstift / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sverige För Unhcr Insamlingsstift i Stockholm
, Norrköping
, Linköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du använda din penna för att förändra livet för människor på flykt? Vi söker nu en driven och kreativ copywriter till vår insamlingsavdelning - en nyckelroll som löpande producerar målgruppsanpassat innehåll kopplat till insamling - från email, SMS och postala brev - till största del mot befintliga givare.
Du kommer att ingå i vårt insamlingsteam i en stimulerande miljö med högkompetenta kollegor med starkt driv i ett internationellt sammanhang. Du blir en viktig nyckelspelare i vårt arbete med att öka insamlingen och engagemanget från privatpersoner.
Vem är du?
Du är en kreativ skribent/copywriter med förmåga att formulera budskap som bygger starka relationer mellan varumärket och målgruppen. Du vet vad som konverterar och hur man skapar känslomässigt engagemang som får människor att agera. Du kan anpassa tonalitet och format efter kontext, kanal och målgrupp, oavsett om det handlar om korta insamlingsbudskap eller längre berättelser som berör - alltid med givaren i centrum. Du är nyfiken, prestigelös, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta.
Ditt huvudansvar blir att:
Skapa engagerande och konverterande copy för email, postala brev, SMS, och landningssidor.
Anpassa innehåll till olika kanaler och målgrupper - alltid med CTA i fokus.
Aktivt söka efter berättelser och kommunikationsmöjligheter inom organisationen och våra globala team.
Arbeta tätt med insamlingsteamet för att förstå behoven för material och texter som behöver produceras.
Lyfta röster från fältet och människor på flykt där du förmedlar deras berättelser med respekt och kraft. Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Har minst 2 års erfarenhet som copywriter eller kreativ skribent, gärna inom insamling, ideell sektor eller kommersiell bransch.
Relevant utbildning inom copywriting, kommunikation eller marknadsföring.
Dokumenterad erfarenhet av innehållsproduktion för CRM aktiviteter.
Skriver flytande svenska och har mycket goda kunskaper i engelska.
Är en lagspelare som kommunicerar tydligt, är lyhörd och samarbetar väl.
Har öga för detaljer och stolthet i att leverera genomarbetat, kvalitativt innehåll som skapar effekt.
Är organiserad, lösningsorienterad och trivs med att hantera flera deadlines i ett högt tempo.
Du kombinerar kreativ skärpa med kommersiell fingertoppskänsla och är genuint engagerad i att tillsammans nå våra intäktsmål.
Erfarenhet av att arbeta datadrivet och dagligen följa upp för att optimera innehåll för att nå uppsatta mål.
Mycket meriterande om du även kan layout/design (t.ex. InDesign eller Canva).
En stor förståelse för hur vår kommunikation driver insamling - vi säljer inte produkter, vi bygger engagemang.
Engagemang för Sverige för UNHCR:s uppdrag
Varför Sverige för UNHCR?
Hos oss får du vara med och göra verklig skillnad. Vi arbetar för att hjälpa människor på flykt - och din kommunikation är avgörande för att vi ska kunna samla in de medel som behöv för att kunna hjälpa fler människor på flykt. Du blir en del av ett engagerat team med högt tempo, mycket hjärta och ett gemensamt mål.
Tjänsten är tills vidare på heltid och inleds med 6 månaders provanställning. Tjänsten rapporterar till Director of Fundraising - Individual Giving och är placerad på kontoret i centrala Stockholm med start omgående.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sverige För Unhcr Insamlingsstift
, http://www.sverigeforunhcr.se Arbetsplats
Sverige För Unhcr Kontakt
Jessica Worley jessica.worley@sverigeforunhcr.se Jobbnummer
9568696