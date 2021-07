Copy of Vill du jobba på en fartfylld arbetsplats? Vi söker even - Personal Best AB - Säljarjobb i Göteborg

Personal Best AB / Säljarjobb / Göteborg2021-07-06Vi på Personal Best började vår resa 2019 och har sedan dess expanderat kraftigt. Varje dag träffar vi kunder och förmedlar våra tjänster genom olika säljkanaler. Genom att utveckla och vidareutbilda vår personal kan vi stoltsera med att mer än 90% av våra rekryteringar till ledarroller sker internt. Häng med på resan och utvecklas tillsammans med oss!Vad ska du göra?Vi på Personal Best har sedan 2019 ett väletablerat samarbete med Telinet Energi. Tjänsten går ut på att förmedla Telinets tjänst till kunder genom event, street och doorsales - vi jobbar alltså face2face. Tillsammans med dina kollegor arbetar du dialogdrivande ute i fält och i villaområden året om men som mest proaktivt under vår, sommar och höst.Vi på Personal Best lägger störst fokus på kundnöjdhet och kvalité, därför söker vi personer som brinner för kundservice och försäljning. Vi ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med din försäljning då du är rustad med ett köpstarkt erbjudande där kunden bland annat får marknadens lägsta pris på el samt ett presentkort som gäller i över 1000 butiker och möjligheter runt om i landet. Om du tycker om frihet under ansvar, vill lära dig försäljning på riktigt och samtidigt tjäna bra - då har du kommit rätt!För att vara aktuell för tjänsten krävs flytande svenska i tal och skrift samt att du har möjlighet att arbeta minst 3 dagar i veckan, men i första hand heltid. Registerutdrag görs.Vad kan vi erbjuda dig?En marknadsledande produkt och ett starkt erbjudande till kundEn belönande provisionsmodell med möjlighet till merförsäljning - påverka din egen lönTillgång till en gedigen onlinebaserad försäljningsutbildningEn stark gemenskap, laganda och roliga teamaktiviteterUtvecklingsmöjligheter som säljare att växa med och inom bolaget - utveckla ditt team eller avancera inom företaget till nya projekt och möjligheterEn positiv och energifylld kultur - vi är ett team!Vilka är vi?Personal Best är arbetsplatsen för dig som alltid strävar efter att bli lite bättre, varje dag. Vi ser oss själva som ett idrottslag där vi ständigt stöttar, hjälper och utvecklar varandra för att tillsammans bilda ett starkt team. Vårt främsta mål är att alla i vår omgivning, kunder som anställda ska känna att försäljningen vi gör och beteendet vi har, är på absolut högsta nivå. Dessutom, om du är lika besatt som vi är när det kommer till egen utveckling, coachning och att hjälpa andra uppnå sina mål - då finns det gott om platser för dig som är driven att ha möjlighet till befordran.Ansök redan idag, med eller utan CV!Du anställs i Göteborgs kommun med omnejd.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-20Personal Best AB5850479