Copy of Tävlingsinriktad person till lager i Rosersberg

Tävlingsinriktad person till lager i Rosersberg
2025-09-14
Dina arbetsuppgifter och profil
Vi söker driven och målinriktade medarbetare till vår kunds AutoStore-lager i Rosersberg. Här arbetar vi i en högteknologisk och tempofylld miljö med tydliga måltal, där du som trivs med att arbeta mot uppsatta mål och ständigt förbättra dina prestationer kommer att passa perfekt.
Som en del av teamet kommer du att hantera orderplock och packning med hjälp av AutoStore-robotar, där noggrannhet, effektivitet och siffror står i fokus. Vi söker dig som har en tävlingsinriktad inställning, gillar att mäta din prestation och drivs av att slå tidigare resultat.
Du är student på heltid (100 %) eller har en annan sysselsättning på minst 50 %.
Du trivs i en dynamisk miljö och motiveras av tydliga mål och uppföljning.
Du gillar siffror, effektivisering och att ständigt förbättra dina resultat.
Om detta låter som något för dig, tveka då inte att söka redan idag
Villkor Arbetstiderna är förlagda mån-fre 07:00-16:00 & 10:00-19:00.
Du ska kunna arbeta minst 3 dagar i veckan.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Du ska ha truckkort.
Insitepart tillämpar utdrag ur brottsregistret hos de kandidater vi väljer att anställa
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.
