Copy of Ta nästa steg i din karriär hos oss - Vi söker montörer.

Vi söker passionerade montörer inom fordonsindustrin. Trivs du i en dynamisk miljö där noggrannhet och kvalitet är nyckeln? Då kan detta vara din drömposition!
Som fordonstekniker hos vår kund kommer du att arbeta med att montera, felsöka och åtgärda tekniska problem på fordon. Du kommer ansvara för att genomföra kvalitetskontroller och säkerställa att alla arbetsuppgifter utförs enligt gällande standarder och riktlinjer. Du kommer ingå i ett sammansvetsat team, där ni gemensamt bidrar till hög service med kunden i fokus.
VEM ÄR DU?
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens
Erfarenhet inom bilbranschen, som tekniker eller mekainker
Grundläggande el-kunskaper, inklusive förmåga att läsa/tolka el-schema
Erfarenhet av att använda diagnosverktyg, samt förmåga att diagnostisera och lösa tekniska problem samt genomföra felsökningar.
Har du dessutom tidigare erfarenhet av gaskonventering, ses detta meriterande.
VARFÖR JOB&TALENT?
Utmanande projekt som utvecklar dina färdigheter.
Nyckelroll i spännande projekt med ansvar för kvalitet och leverans.
Möjlighet att avancera till ledande position.
Arbete i en världsledande organisation som prioriterar innovation och digital bemanning.
VAD VI ERBJUDER:
Flexibla arbetstider: Mån-Tors 07:00 - 15:45, Fre 07:00 - 14.55.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
DINA KVALIFIKATIONER:
God fysisk styrka.
Erfarenhet av montering från bilindustrin, samt vana med att hantering handverktyg
Erfarenhet av montage av elkomponenter eller utbildning inom el/montage.
Självständigt kunna läsa och förstå ritningar
Vilja att lära och utvecklas.
B-körkort och flytande svenska.
DIN PROFIL:
Ansvarsfull och uppmärksam på detaljer.
Bekväm med snabbt tempo och komplexa uppgifter.
Strukturerad och noggrann.
Självständig med god social kompetens.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat Så ansöker du
