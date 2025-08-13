Copy of Städpersonal till Gullmarsstrand Hotell (extra vid behov)
M Dryck & Konsult AB / Städarjobb / Lysekil Visa alla städarjobb i Lysekil
2025-08-13
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Dryck & Konsult AB i Lysekil
, Sotenäs
, Uddevalla
, Stenungsund
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vill du ha havet som närmsta granne, se glada och nöjda gäster checka in och ut på en av Västsveriges vackraste platser. Samtidigt gillar du att skapa minnesvärda upplevelser på vårt fina hotell. På Gullmarsstrand, som ligger på vackra Skaftö, letar vi nu efter dig som älskar besöksnäringen, energi och fartfyllda mötet där människor träffas, umgås och firar framgång tillsammans.
I rollen som städerska fyller du en viktig roll för vårt hotell. Vi vet om att rent och snyggt, ordning och reda är det viktigaste för våra gäster. Utan dig kommer vi inte uppnå den höga standard som idag krävs för att vara attraktiv. Dina arbetsuppgifter kommer att vara
Daglig städning av hotellrum, konferenslokaler och i vår restaurang
Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
Rengöring av toaletter, kök och allmänna utrymmen
Tömning av sopkärl och påfyllning av förnödenheter
Fönsterputsning och specialstädning vid behov
Hantering av rengöringsmedel och kemikalier
DET HÄR TROR VI OM DIG
Är morgonpigg och glad
Är organiserad och har öga för detaljer även när det är högt tempo.
Har datorvana
Positiv inställning och ordningsam Du talar och skriver svenska eller engelska Körkort och tillgång till bil är nödvändigt, men inget måste. DET HÄR FÅR DU
Arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö
Gillar högt tempo
Arbeta aktivt med gästresan
TJÄNSTEN Extra vid behovsanställning. Start omgående. Lön enligt kollektivavtal, HRF Rollen är förlagd på dagar, kvällar och helger Tjänsten är extra vid behov Minimum 18 år
TILLSÄTTNING Vi rekryterar löpande
OM OSS Vi är ett familjeägt hotell som ligger 0 meter från havet i Fiskebäckskil på Skaftö. Vi brinner för utveckling, att utvecklas och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan vårt härliga team. Älskar du precis som vi att göra det där lilla extra för varje gäst? Då är du given i vårt team!
Våra värdeord är Miljö, Värdskap, Gemenskap, Passion samt Mod, och efter det lever och andas vi varje dag! Det är en fartfylld miljö där vi arbetar med intentionen att vara en internationellt avslappnad havsnära miljö för våra gäster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9457662