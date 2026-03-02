Copy of Personlig assistent till kvinna i Enskede
Aleris Sjukvård AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Om oss Aleris Rehab Station är ett nationellt och internationellt rehabiliteringscenter. Vi hjälper patienter med förvärvade och medfödda ryggmärgsskador, ortopediska skador och neurologiska skador och sjukdomar. Vi erbjuder också personlig assistans. Vi sitter i en stor, fin byggnad i Frösundavik i Solna, en kombination av gamla kasernlokaler, nya boenderum, behandlingsrum och restaurang. Vi har en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet och ett väl utvecklat teamarbete. Vi har också en mottagning med fokus på MS i Liljeholmen. Aleris Rehab Station är den del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Basal hemsjukvård och Uppsala Närakut ingår.
Rollen Vi söker en personlig assistent till en kvinna i 60-års åldern som sitter i rullstol och har en förvärvad hjärnskada. Som personlig assistent kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara att stötta och hjälpa henne med sin dagliga livsföring såsom personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar (lift finns i hemmet), assistera vid måltider, städa, följa med på aktiviteter etc.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten.
Om dig Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam, lojal och lyhörd. Du värnar också om att ge god omvårdnad och service med hög kvalitet. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med kunden och dina kollegor och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss. Det är viktigt att du agerar med sunt förnuft och har ett stort kundfokus. Du skall kunna arbeta 30-35 timmar i veckan, både dagtid samt kvällstid och varannan helg. Passen är förlagda mellan kl 09-15.30 samt 16.45-21 .
Bakgrund Du är en person med stort intresse för att arbeta med människor. I denna roll krävs det tidigare erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent och/eller inom vård- och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet inom epilepsi och stroke. Krav är att du har mycket goda kunskaper i svenska språket.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning/Visstidsanställning Omfattning: Deltid/Heltid Tillträde: Omgående Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
