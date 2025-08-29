Copy of Legitimerade undersköterskor sökes till Sälgen, Höganäs
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Höganäs Visa alla undersköterskejobb i Höganäs
2025-08-29
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Höganäs
, Ängelholm
, Klippan
, Landskrona
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Vi söker nu nya undersköterskor till vårt hemtrevliga omsorgsboende Sälgen. Sälgen är ett särskilt boende med inriktning på demens/somatik och har 50 platser. Sälgen är ett modernt, centralt beläget boende i Höganäs med goda bussförbindelser samt parkeringsmöjligheter i anslutning till byggnaden. Vi har en fantastisk trädgård och nära till vackra omgivningar.
Hos oss får du kompetenta och hängivna chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykelturer, musikaktiviteter eller liknande. Du kommer också utföra delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu två kollegorpå deltid för tillsvidareanställning med provanställning. Sysselsättningsgrad 75% med startdatum efter överenskommelse.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Visa upp ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom äldreomsorg är ett krav och demensvård meriterande.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. I den mån det begärs ska du även uppvisa giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Utöver äldreboende har vi verksamheter som bedriver hemtjänst, ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Mia Åkerblom miaa@forenadecare.com Jobbnummer
9481723