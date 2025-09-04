Copy of Lagermedarbetare till nybyggt lager i Landvetter!
Om företaget
Just nu söker vi engagerade lagermedarbetare till en kund i Jönköping, där du får möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa och bidra till att utveckla arbetsflöden och processer. Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som lagermedarbetare får du arbeta med en variation av arbetsuppgifter inom lager och logistik. Du kommer att hantera allt från orderplock och in- och utleveranser till att ta emot varor och lossa containrar. Rollen innefattar även vissa administrativa uppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Orderplock
Truckkörning (skjutstativ)
In- och utleveranser
Containerlossning
Inventering
Arbetstider: Mån-Tor 09:00-18:00 & Fre 08:00-17:00
Tjänsten är ett heltidsuppdrag som konsult hos DFDS Professionals med goda möjligheter att övergå till en anställning hos kundföretaget för rätt person.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och noggrann. Du har en god förmåga att samarbeta och trivs i en lagmiljö. Eftersom arbetsuppgifterna kan vara fysiskt krävande är det viktigt att du har en god fysik. Vi ser gärna att du har ett intresse för teknik och tidigare erfarenhet av lagerarbete.
Krav för tjänsten
Erfarenhet av lagerarbete
God svenska i tal och skrift
Examen på gymnasial nivå
Truckkort A+B är
Tidigare erfarenhet av arbete i Ongoing WMS
VIKTIG INFORMATION Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai. Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Jönköping| Transport | Logistik | truckkörning | ongoing Ersättning
