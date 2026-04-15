Copy of Kock sökes till kreativt kök i klassisk biografmiljö - Helsingborg

Kock sökes till kreativt kök i klassisk biografmiljö - Helsingborg
Snabbfakta
Tjänst: Kock, heltid (100%), provanställning 6 månader.
Lön: 32 000 kr - 39 000 kr (motsvarar ca 185 kr - 225 kr per timme) + individuell dricks (ca 500-1 000 kr/mån) OB ersättning enligt kollektivavtal.
Arbetstider: Dag, kväll och helg - högsäsong mån-lör 13-22, sön 13-20. Lågsäsong kortare dagar.
Plats: Karlsgatan 7, Helsingborg - 300 meter från Centralstationen
Start: Start enligt överenskommelse
Ansökan: Löpande.
Om Röda kvarn
Röda Kvarn är en biografupplevelse utöver det vanliga. Här möts film, mat och gemenskap i en miljö som andas klassisk charm och modern kreativitet. Vår à la carte-meny är filmatiserad och varje rätt är inspirerad av ikoniska filmer som Pulp Fiction, Gudfadern och När Lammen Tystnar. Vi är en liten arbetsplats där idéer tas tillvara, skratten är många och vi växer tillsammans med vår personal.
En dag hos oss
Du börjar dagen med att ta emot leveransen på bakgården och lastar om varorna på en serveringsvagn upp till köket via hissen. Sedan förbereder du biografen för öppning, det tar ungefär en halvtimme. Därefter preppar du dagens förbeställningar som ska vara klara till första filmvisningen.
Ibland startar dagen med en frukostvisning eller Afternoon Tea, där gästerna får en bricka med goda saker att njuta av under filmen. Sedan rullar dagen på med beställningar, en del serveras i salongen, en del i foajén. Du lagar maten och bär ut den när det finns tid, annars tar dina kollegor hand om serveringen.
När sista filmen börjat, runt klockan 19, brukar det lugna ner sig ordentligt. Då finns gott om tid att förbereda nästa dag och städa av köket i lugn och ro. Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Sköta köket självständigt med stöd av platsansvarig
Nära samarbete med systerenhet i Malmö, Biograf Spegeln
Lägga beställningar och preppa mise en place
Förbereda mat inför filmvisningar
Utbilda och coacha mer oerfarna kollegor i köket
Säkerställa att rätterna alltid serveras likadant och smakar lika gott även när du är ledig
Hjälpa till med öppning eller stängning i mån av tid, främst under lågsäsong
Bidra med idéer till hur menyn kan synkas med film och utvecklas kreativt
Du behöver
Restaurangutbildning
Hygienutbildning
Tala och förstå svenska och engelska
Datorvana
Det är ett plus om du
Har erfarenhet av att jobba självständigt i kök
Gillar att coacha och dela med dig av din kunskap
Har ett genuint intresse för film och kreativ matlagning
Lön, förmåner & villkor
Månadslön: 32 000 kr - 39 000 kr (motsvarar ca 185 kr - 225 kr per timme)
Individuell dricks
HRF (Hotell- och restaurangfacket) kollektivavtal/ Fastighets
Personalmat
Personalrabatt
Friskvårdsbidrag
Fria biobesök
Schema, arbetsbelastning & stöd
Schema minst två veckor i förväg, oftast rullande
Lugnare tempo under lågsäsong (sommar) med kortare dagar och fler lediga dagar
Möjlighet att påverka och utvecklas, vi främjar intern utveckling och vill jobba långsiktigt tillsammans
Så söker du
Svara på frågorna i nästa steg, bifoga ditt CV (inget personligt brev behövs) och lämna dina kontaktuppgifter.
Process: Telefonintervju -> Referenser -> Bakgrundskontroll -> Personlighetstest -> Intervju på plats hos arbetsgivaren.
Vi svarar vanligtvis inom tre dagar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
