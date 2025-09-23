Copy of Flexibelt arbete inom servering, event och konferens - Carotte S...
Carotte har etablerat sig i Jönköping och nu letar vi efter fler fantastiska servicestjärnor som tillsammans med oss vill leverera service i världsklass till vår egna verksamhet på Werket, hos våra kunder, på event och mycket mer!
Vilka är vi?
Carotte Staff är Sveriges snabbast växande bemannings- och rekryteringsföretag inom besöksnäringen. Vi brinner för att skapa minnesvärda upplevelser och är specialiserade på att matcha rätt personal till roller inom servering, event, konferens och reception.
Som en del av Carotte-koncernen, med över 40 års erfarenhet inom service, har vi byggt upp en unik kompetens i att hitta och utbilda personal som inte bara levererar - utan alltid gör det lilla extra.
I dag består Carotte av tre bolag: Food & Event, Housekeeping och Staff, med kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping. Tillsammans skapar vi helhetslösningar för allt som rör mat, möten och service, från exklusiva middagar och stora event till vardaglig service som får människor att trivas.
Carotte x Werket
Carotte etablerade sig i Jönköping våren 2023 och inledde då ett samarbete med Castellum för att skapa en unik helhetsupplevelse inom mat och service i den spektakulära fastigheten Werket.
Werket är en modern mötesplats på 21 000 kvm som samlar både näringsliv och boende i Jönköping. Här ryms allt från toppmoderna kontor och coworkingytor till konferensmöjligheter och en restaurang i den imponerande atriumgården - en plats där människor möts, arbetar och inspireras.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Vi söker flexibla, drivna och utåtriktade medarbetare som vill bli en del av vårt team i Jönköping. Hos oss får du en varierad vardag där du arbetar i vår restaurang på Werket, stöttar vid konferenser, hjälper till på spännande event och tillställningar i huset samt deltar i olika cateringuppdrag. Just nu bygger vi upp vår kundbas i Jönköping och framöver kommer vi att bemanna en rad olika uppdrag, från banketter och event till restauranger och större evenemangsarenor. Som en del av Carotte får du möjlighet att arbeta med en bred portfölj av kunder - allt från välkända konferensanläggningar och hotellkedjor till moderna coworkingkontor, restauranger och eventbolag. Här står service och upplevelse alltid i centrum, och vi letar efter dig som vill bidra med engagemang och energi.
Hur kan en arbetsdag se ut?
Som en del av vårt härliga team av Carottestjärnor får du ett varierat och roligt extrajobb. Dina arbetsuppgifter kan bestå av allt från att vara med på stora företagsfester och välkomna gäster, till att ta beställningar, servera mat och dryck, hjälpa till med cateringuppdrag och se till att varje gäst får en personlig serviceupplevelse. Arbetstiderna varierar beroende på våra kunders behov, vilket gör jobbet både flexibelt och omväxlande. Vi ser gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning men söker ett extrajobb där du kan bidra med energi och glädje. Det finns inga krav på hur många pass du måste ta - men vi uppskattar om du kan arbeta kontinuerligt.
Exempel på olika uppdrag
Banketter / företagsfester
Restaurang och café
Event
Reception och konferens
Och mycket mer!
Vem tror vi att du är?
Du är en glad och utåtriktad person som alltid levererar service utöver det vanliga - med prestigelös inställning och ett gott humör. Som en av våra Carottestjärnor tar du ansvar, är engagerad och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Du trivs i ett högt arbetstempo, samarbetar smidigt med andra och bemöter gäster och kollegor både professionellt och personligt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av servering och delar våra värderingar: att vara förebilder, hålla hög kvalitet, skapa personliga möten och våga vara nyskapande. Det är precis så vi vill att våra kunder och deras gäster ska uppleva oss.
Tillsammans med oss kan du utvecklas!
I Carotte Academy utbildar vi personal inom besöks- och servicenäringen genom en kostnadsfri utbildning i flera steg. I introduktionsutbildningen får du de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för att kunna arbeta med service hos Carotte Staff.
