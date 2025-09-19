Copy of Boendestödjare till Gruppbostad LSS, Hagalund (ca 43 km utanför ...
2025-09-19
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Gruppbostad LSS i Hagalund, Hamrångefjärden. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på något av våra boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap. Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och nattetid, både vardagar och helger. Vi har förhandlat med Kommunal och därför finns dygnspass i vår verksamhet.
Om HagalundI maj 2025 öppnar vi ett nybyggt och anpassat gruppboende Hagalund. Gruppboendet är beläget i Hamrångefjärden och är anpassat för personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Gruppboendet har 6 anpassade lägenheter men erbjuder även daglig verksamhet i separat byggnad. Både gruppboendet och den daglig verksamheten är anpassad i såväl material, som utformning och upplägg. Allt för att underlätta för målgruppen och utifrån hot och våld. Många personer inom LSS med problemskapande och utmanande beteenden flyttar från boende till boende. Vårt mål är att dem ska hitta hem. Med rätt anpassningar, en genomtänkt miljö och fokus på positivt beteendestöd (inlärningsteori) är detta möjligt. Vi har valt inriktningen Positivt beteendestöd (PBS) som bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA) av två anledningar. I första hand ser vi att det leder till ökad livskvalitet för dem som bor hos oss och i andra hand minskning av problemskapande beteenden. Vi tror på inlärning och utveckling i individens samspel med miljön. Hagalund är utformat för att ge en trygg och harmonisk miljö. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, vilket innebär rutiner och anpassade strategier för att skapa trygghet och förutsägbarhet för varje individ. Detta arbetssätt skapar en miljö där de boende får utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och uppnå en högre livskvalitet. Den dagliga verksamheten ger våra boende möjlighet till meningsfull sysselsättning, med inriktningar på fysisk aktivitet, skapande och odling. Verksamheten har en anpassad verksamhetsbuss och åker dagligen ut på aktiviteter.Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du är undersköterska, barnskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Övrig information
Anställningsform: Provanställning
Omfattning: Deltid 75-90%
Tillträde: Snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Samordnare Patrik Fyhr
Telefonnummer: 010-130 3912
E-postadress: patrik.fyhr@frosunda.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
