COO till Tommy Nordbergh Åkeri i Hjärnarp
TNG Group AB / Ekonomichefsjobb / Ängelholm Visa alla ekonomichefsjobb i Ängelholm
2026-07-23
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Ängelholm
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Som COO i Tommy Nordbergh Åkeri i Hjärnarp får du en central roll i ett marknadsledande bolag i fortsatt tillväxt!
Det här är en möjlighet för dig som vill ta ett övergripande ansvar för en verksamhet med stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling och samtidigt vara nära människorna som får den att fungera varje dag. Du får ett övergripande ansvar för den operativa verksamheten i ett av Sveriges ledande transportföretag och en viktig uppgift i att föra bolaget vidare in i nästa fas.Du leder den operativa delen av verksamheten genom sex direktrapporterande chefer och kombinerar strategiskt ansvar med ett närvarande ledarskap. Rollen passar dig som trivs i miljöer där snabba beslut omsätts till handling och där förtroende byggs genom engagemang, tillgänglighet och ett genuint intresse för verksamheten.
Ditt anställningserbjudande
Hos Tommy Nordbergh Åkeri blir du en del av en verksamhet som har vuxit sig stark genom långsiktighet, ansvarstagande och nära relationer. Här finns erfarenheten och stabiliteten i ett etablerat bolag, samtidigt som entreprenörsandan och den jordnära kulturen lever kvar.
Du kommer in i ett skede där verksamheten står väl rustad för framtiden, men där det fortfarande finns mycket att utveckla. Det finns en vilja att förbättra, förenkla och hitta nya vägar framåt utan att tappa det som gjort bolaget framgångsrikt.
Samtidigt får du en genomtänkt överlämning och möjlighet att successivt lära känna verksamheten, människorna och kulturen. Det ger dig goda förutsättningar att komma in i rollen, bygga förtroende och skapa långsiktiga resultat.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som COO har du det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten och säkerställer att organisationen levererar med hög kvalitet, effektivitet och lönsamhet.
Du kommer bland annat att:
Ha resultatansvar för transport- och produktionsverksamheten.
Leda trafikchefer, trafikledning och operativa stödfunktioner.
Ansvara för fordonsflotta, kapacitetsplanering och leverantörssamarbeten.
Säkerställa hög leveransprecision, produktivitet och kostnadskontroll.
Driva frågor inom arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och hållbarhet.
Utveckla verksamhetens arbetssätt, struktur och uppföljning.
Arbeta aktivt med KPI-styrning och operativ verksamhetsutveckling.
Omsätta strategiska mål till konkreta aktiviteter och resultat.
Vara en central del av ledningsgruppen och bidra till bolagets fortsatta utveckling.
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Hjärnarp, strax norr om Ängelholm, och är en verksamhetsnära roll där din närvaro gör skillnad. För att lyckas behöver du vara en synlig ledare som trivs nära verksamheten och människorna som driver den framåt varje dag.
Du samarbetar tätt med vd:n och övriga personer i ledningsgruppen, och har flera interna och externa kontaktytor. Rollen innebär även kontakt med leverantörer, partners och koncernfunktioner.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda större operativa verksamheter med höga krav på leverans, produktivitet och resultat. Du har sannolikt en ekonomisk utbildning i botten och har arbetat i liknande ledande roll under de senaste åren. Oavsett titel är det viktigt att du har erfarenhet av att leda chefer, driva förändring och skapa resultat genom andra.
Vi tror att du har erfarenhet från transport, logistik, distribution, produktion, terminalverksamhet eller annan personalintensiv verksamhet där verksamheten pågår stora delar av dygnet och där leveransförmågan är affärskritisk. Du är van att arbeta med ekonomisk uppföljning, KPI:er och verksamhetsstyrning. Du förstår sambandet mellan människor, kvalitet, kapacitet och lönsamhet och har förmågan att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer.
Som ledare är du trygg, tydlig och förtroendeingivande. Du bygger relationer naturligt och har lätt att skapa engagemang hos både medarbetare, chefer och samarbetspartners. Samtidigt är du strukturerad, affärsmässig och har modet att fatta beslut när det behövs.
För att trivas hos Tommy Nordbergh Åkeri behöver du uppskatta en kultur där ansvar, handlingskraft och samarbete står i centrum. Du ser värdet i att vara nära verksamheten och motiveras av att utveckla både människor och organisation.
Framför allt söker vi dig som vill ta vid i en viktig ledarroll, förvalta det som byggts upp och samtidigt vara med och forma nästa kapitel i företagets utveckling.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) och specialisterna på TNG Lead. Med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper de arbetsgivare med modern chefsrekrytering, samt uthyrning av interimschefer – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter samt bjuda in till en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Brovägen 6 (visa karta
)
266 75 HJÄRNARP Arbetsplats
Tommy Nordbergh Åkeri AB Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson +46708888411 Jobbnummer
10010381