COO/ Operativt ansvarig ledare till Sussa samverkan
2026-04-09
Sussa samverkan är en gemensam samverkansorganisation där 9 regioner samarbetar för att utveckla och förvalta gemensamma digitala lösningar för hälso- och sjukvården. Tillsammans arbetar regionerna för en god och effektiv vård, fokus på långsiktig utveckling, gemensam styrning och delad kunskap. Ett av de största uppdragen är det gemensamma vårdinformationsstödet Cosmic, som används av tiotusentals medarbetare i vården. Sussa samverkan verkar på uppdrag av regiondirektörerna.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Sussa samverkan söker COO med fullt ansvar för den operativa ledningen. Rollen är central och säkerställer stabilitet, framdrift och leverans i en komplex samverkansmiljö mellan regionerna. Som COO verkar du på uppdrag av Sussa samverkans styrgrupp, rapporterar till styrgruppen och är föredragande vid möten. Uppdraget innebär ett tydligt och långtgående verkställande ansvar, där du förväntas ta ett samlat grepp om både operativ styrning och strategisk riktning. Rollen kräver mycket hög operativ och strategisk förmåga, ett tryggt och tydligt ledarskap samt stark legitimitet i såväl regional som nationell samverkan. Rollen innebär stort ansvar och höga förväntningar, där förmågan att leda, driva och hålla samman verksamheten i förändring är avgörande. Du ska kunna fatta beslut även under osäkerhet, prioritera i komplexa situationer och skapa tydlighet, stabilitet och framdrift i en dynamisk och mångfacetterad samverkansstruktur.
Ledning och Styrning
Vara styrgruppens operativa stöd genom att leverera beslutsunderlag av hög kvalitet och tydlig konsekvensanalys.
Säkerställa att styrgruppens beslut får genomslag och verkställs i verksamheten genom tydlig styrning, uppföljning och ansvarstagande.
Leverantörs- och avtalsansvar
Ansvara för kontinuitet, kvalitet och struktur i relationer med centrala leverantörer och samarbetspartners och övriga strategiska samverkansforum.
Säkerställa professionell, affärsmässig och konsekvent hantering av avtalsfrågor, inklusive uppföljning av åtaganden, leveranser, avvikelser och förändringar.
Företräda Sussa samverkan i dialog, förhandling och eskalation med leverantörer, samt säkerställa en balanserad avvägning mellan regionernas behov, avtalade åtaganden och leverantörernas leveransförmåga
Samverkan och kultur
Företräda Sussa samverkan med ett samlat regionperspektiv och agera som en samlande kraft mellan deltagande regioner och samverkansparter.
Skapa förtroende, stabilitet och arbetsro i en virtuell och geografiskt spridd organisation genom tydlig kommunikation, struktur och närvaro.Kvalifikationer
I rollen som COO inom Sussa samverkan söker vi en trygg, mogen och handlingskraftig ledare med förmågan att navigera i komplexa samverkansmiljöer med många intressenter och höga krav på leverans. Du tar ansvar, fattar grundade beslut även när förutsättningarna är osäkra och skapar förtroende genom tydlighet och integritet.
Skallkrav
Relevant akademisk utbildning med inriktning mot ledning, verksamhetsutveckling, IT/digitalisering eller hälso- och sjukvård, alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av operativ ledning i komplex organisation, gärna inom offentlig sektor eller annan större verksamhet med många intressenter.
Erfarenhet av arbete mot styrgrupp, styrelse eller motsvarande beslutsforum, inkl. framtagande av beslutsunderlag.
Erfarenhet av att leda, samordna och driva verksamhet utan formellt linjeansvar, i miljöer som kräver samverkan över organisatoriska gränser.
Dokumenterad erfarenhet av avtals- och leverantörsstyrning, inkl. uppföljning och hantering av avvikelser.
Dokumenterad erfarenhet av att företräda organisationen i media, inkl. hantering av pressfrågor och intervjuer.
God förmåga att uttrycka dig strukturerat och professionellt i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av regional och/eller nationell samverkan, gärna i miljöer med fler huvudmän och komplex styrning.
Erfarenhet av arbete med stora IT-/eller verksamhetsprogram, gärna inom hälso- och sjukvård/annan samhällskritisk verksamhet.
Kunskap och erfarenhet av portföljstyrning, programkontor (PMO), förvaltningsmodellen pm3 och/eller ramverket ITIL.
Erfarenhet av arbete i virtuell och geografiskt spridd organisation, med samarbete över region- och organisationsgränser.
Du är:
Trygg i dig själv och har hög integritet, tydlig, strukturerad, även under press. Har förmåga att prioritera och fatta beslut med ofullständig information, skapar förtroende, stabilitet och lugn i komplexa sammanhang. Vidare är du handlingskraftig, ansvarstagande och drivande i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
På grund av den gemensamma processen kan rekryteringen till Sussa samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:246".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
701 16 ÖREBRO
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro
Enhetschef
Anna Hedborg anna.hedborg@regionorebrolan.se 019-6022716
9843737