Controller sökes till ekonomiavdelningen ADH (Ambulans, diagnostik o hälsa)
2025-12-16
En av våra controllers ska vara föräldraledig och vi söker nu dig som är redo att axla rollen under tiden.
I rollen som controller på ekonomiavdelningen kommer du vara ett operativt och strategiskt ekonomistöd åt verksamheterna inom området Hälsa och funktionsstöd (HFS). Fokus ligger på att göra analyser av ekonomiskt utfall samt prognoser för att ge chefer och verksamheter bra förutsättningar. Tjänsten innefattar även arbete med budgetering, bokslut och månadsuppföljning, men också att följa upp andra indikatorer för verksamheterna. Du deltar dessutom i olika utvecklingsarbeten och utredningar.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa har regionövergripande verksamhet och omfattar cirka 1 300 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar Ambulans, diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienten och hallänningen.
Som controller kommer du anställas under ekonomiavdelningen och rapportera till ekonomichefen.
Inom ekonomiavdelningen finns kompetens inom ekonomi och BI där vi arbetar med att leverera korrekta beslutsunderlag och är stöd till förvaltningens verksamheter och chefer. Vi har en god arbetsgemenskap där vi samarbetar och hjälper varandra.
Ekonomiavdelningen är en del av Lednings- och verksamhetsstöd som även har funktioner inom HR, administration, kommunikation, verksamhetsutveckling, fastighet, miljö, säkerhet och digitalisering. Totalt arbetar 30 medarbetare här.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi och gärna erfarenhet av verksamhetsnära ekonomiarbete med många kontaktytor. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet. I rollen förväntas du kunna hantera Excel mycket väl och vi ser också att du är en van användare av ekonomi- och BI-system. Eftersom resor i tjänsten kan förekomma krävs B-körkort.
För att lyckas behöver du ha ett eget driv, vara lyhörd och ha verksamhetsfokus. Du värdesätter samarbete och dialog, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att fatta självständiga beslut. Vi ser att du har lätt för att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer med människor i din omgivning samt anstränger dig för att hitta lösningar och hjälpa andra.
Dina främsta drivkrafter är engagemang samt viljan att bidra och skapa mervärde.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
