Controller med redovisningsintresse till Rättsmedicinalverket i Stockholm
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut - från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större: att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Vi söker nu en controller med redovisningsintresse till ekonomienheten vid huvudkontoret i centrala Stockholm. Ekonomienheten består av ca tio personer och ansvarar för områdena redovisning, ekonomistyrning och upphandling. Enheten är ett uppskattat stöd i hela myndigheten och arbetet präglas av ett nära samarbete och goda relationer med såväl ledningen som övriga chefer och medarbetare.
Ditt uppdrag
Som controller arbetar du både strategiskt och operativt med ekonomiska frågor. Du bidrar till uppföljning, analys och utveckling av ekonomiprocesser samt stödjer verksamheten i ekonomiska frågor.
Arbetet innebär bland annat att:
arbeta med ekonomisk uppföljning och analys
bidra till myndighetens redovisningsarbete och ekonomiska rapportering
ta fram beslutsunderlag och ekonomiska analyser
stödja chefer och verksamhet i ekonomiska frågor
delta i utveckling av rutiner och arbetssätt inom ekonomiområdet
delta i hantering av erhållna bidrag, exempelvis inom forskning
Rollen innebär stor variation i arbetsuppgifter. Du kommer ibland arbeta med komplexa analyser och ibland ta dig an frågor som kräver praktiska lösningar och ett prestigelöst förhållningssätt.
Hos oss får du arbeta i en kunskapsintensiv miljö där ekonomiarbetet bidrar till viktiga samhällsfrågor. Du får en roll med både ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling.Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
erfarenhet av redovisning och ekonomisk uppföljning
mycket goda kunskaper i Excel
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av arbete som controller inom offentlig sektor.
Personliga egenskaper och förmågor
För att trivas i rollen behöver du vara självgående och ta ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du arbetar strukturerat och planerar samt prioriterar ditt arbete effektivt. Vidare är du serviceinriktad, har god samarbetsförmåga samt förmåga att se helheten och ta hänsyn till verksamhetens bästa.
Som person är du prestigelös och nyfiken. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs med att hantera även komplexa frågor. Du har god förmåga att se frågor ur olika perspektiv och är öppen för att utveckla både arbetssätt och din egen roll över tid.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering vid huvudkontoret i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete för en del av arbetstiden. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 20:e maj 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för att ge lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta ekonomichef Elin Ericson, tfn 010-483 49 76. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
9886270