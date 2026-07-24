Controller med inriktning redovisning och uppföljning Socialförvaltningen
Alingsås kommun, Socialförvaltningen / Controllerjobb / Alingsås Visa alla controllerjobb i Alingsås
2026-07-24
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa, nyanlända, personer i behov av försörjningsstöd samt stöd på grund av våld i nära relation. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga och avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.
Vi söker nu två controllers till avdelning administration. Avdelningen samlar förvaltningens stödfunktioner och består av ett tjugotal medarbetare fördelat på två enheter. Vi arbetar nära tillsammans för att stötta verksamheten. Inom avdelningen har vi medarbetare med hög servicekänsla, lång erfarenhet och ett stort engagemang för sitt uppdrag och man kan alltid räkna med att få en hjälpande hand.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bland annat:
• En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Stöd och resurser för att lyckas i din roll.
• Möjlighet till semesterväxling
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• En trygg anställning
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
I rollen som controller med inriktning redovisning och uppföljning har du ett övergripande ansvar för socialförvaltningens redovisning och bokslutsarbete. Du säkerställer att redovisningen håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning, rekommendationer samt kommunens interna riktlinjer. Rollen innebär ett nära samarbete med förvaltningens chefer och andra nyckelpersoner samt med övriga ekonomer och controllers inom kommunen.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Löpande redovisning och kvalitetssäkring av bokföringen
• Samordning, ansökningar och redovisning av statsbidrag
• Månads-, delårs- och årsbokslut
• Budgetarbete och uppföljning
• Utveckling och förbättring av redovisningsrutiner och processer
• Stöd och rådgivning i ekonomifrågor, med särskilt fokus på redovisning
• Rapportering till kommunledningskontoret, myndigheter och andra externa parter
Du rapporterar till avdelningschef.
Som controller hos oss blir du en nyckelperson som kombinerar struktur och helhetstänk med utvecklingskraftför att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamhetens resultat och för våra medborgare.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som controller med inriktning redovisning och uppföljning söker vi dig som har:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning
• Minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
• Goda kunskaper i svenska språket, så att du kan tala och skriva obehindrat
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från liknande roll, gärna inom offentlig sektor
För att passa i rollen är du noggrann, strukturerad och har en hög servicekänsla. Du tar initiativ, arbetar proaktivt och trivs med att driva arbetet framåt både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom du deltar i flera parallella processer behöver du vara flexibel och ha förmåga att prioritera.
Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i både skrift och tal. Du har en god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer med olika aktörer, vilket är avgörande för att säkerställa en korrekt redovisning samt ge tillförlitliga analys- och beslutsunderlag. Du bidrar också till en god arbetsmiljö och ett positivt samarbete i teamet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-12-01 Eller enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336983". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
Sidenvägen 7F (visa karta
)
441 55 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
SSR
Ann Shrimpton +46322616993 Jobbnummer
10010611