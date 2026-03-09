Controller med inriktning mot exploatering och samhällsbyggnad, Solna stad
2026-03-09
Solna stad söker en driven ekonom med erfarenhet från den offentliga sektorn för en spännande roll inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Här får du chansen att verkligen göra skillnad genom att utveckla stadens ekonomistyrning och stötta våra chefer. Om du har en skarp analytisk förmåga och älskar att arbeta pedagogiskt med numeriskt underlag mot många olika yrkesroller är detta den perfekta möjligheten för dig. Ta chansen att bli en del av Solna stad!Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Solna stad är en av Sveriges mest expansiva kommuner, mitt i hjärtat av Stockholmsregionen. Här växer både stad och näringsliv i snabb takt, med stora investeringar i bostäder, infrastruktur och hållbara stadsdelar. Genom strategiska exploateringsprojekt skapar vi framtidens Solna - en attraktiv, modern och grön stad att leva och verka i.
Tjänsten är placerad på controllerenheten och hör till avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning, som är en del av stadsledningsförvaltningen. Enhetens uppdrag är att ge stöd till kommunens samtliga förvaltningar, bolag och avdelningar gällande ekonomi- och verksamhetsstyrning, planering, uppföljning och analysarbete.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
- En varierande och stimulerande roll som du får vara med att utveckla
- En hybrid arbetsplats med flexibla arbetstider
- Kollegor med bred kompetens och en närvarande chef
- Lokaler centralt i Solna med goda kommunikationer
Vad innebär arbetet?
Det är en kombinerad roll där man både arbetar med stadens exploateringsekonomi samtidigt som förvaltningscontrolling är en viktig del.
Som exploateringscontroller förväntas du ha full koll på stadens samlade exploateringsekonomi, både avseende investeringar och drift. Arbetsuppgifterna omfattar utveckling av systematik kring bland annat kalkylering och projektredovisning. Du deltar i framtagande av exploateringsavtal och markförsäljningar. En viktig del i uppdraget är att stödja projektledare och samhällsplanerare med att följa upp ekonomi, tidplaner och kvalitet i projekten. Du har en nyckelroll i att säkerställa att våra projekt är ekonomiskt hållbara och att resurser används effektivt. Ett viktigt uppdrag är att skapa en långsiktig ekonomisk plan för exploateringsekonomin.
Som förvaltningscontroller samordnar du det ekonomiska arbetet för samhällsbyggnadsförvaltningen och stödjer förvaltnings- och avdelningschefer med ekonomisk planering, prognoser och uppföljning samt framtagande av relevanta nyckeltal och kvalitativa analyser. Du tar även fram beslutsunderlag till den politiska processen. Du deltar i upprättande av månads- och tertialrapporter och årsbokslut för förvaltningens nämnder vilka är byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kommunstyrelsen.
Arbetet omfattar även löpande omvärldsbevakning för samhällsbyggnad och marknadsläge.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- en ekonomisk utbildning på högskolenivå
- bred kompetens inom ekonomiområdet med god kännedom om exploateringsekonomi
- minst tre års erfarenhet som controller, gärna med erfarenhet från kommun, region eller annan politiskt styrd organisation
- erfarenhet av projektcontrolling
- erfarenhet av arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och analys
- god IT-vana med mycket goda kunskaper i Office-paketet.
Erfarenhet av arbete med intern kontroll, avtalsuppföljning eller ledningssystem är meriterande, likaså erfarenhet av arbete i större beslutssystem.
För att lyckas med uppdraget anser vi att det är viktigt med god numerisk analytisk förmåga och att du är van att arbeta självständigt och driva dina frågor framåt. Du är även van att formulera beslutsunderlag samt presentera siffror och resultat på ett pedagogiskt och mottagaranpassat sätt. Du trivs i en dynamisk miljö där samarbete med många olika kontaktytor är en del av vardagen. Som person är du uthållig, målinriktad och motiveras av att skapa resultat - du arbetar alltid med slutmålet i sikte.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef Daniel Santesson på daniel.santesson@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 15 mars. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
Slutkandidat i denna rekryteringsprocess kommer att genomgå bakgrundskontroll.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning

Individuell lönesättning
