Controller med inriktning analys och uppföljning till Socialförvaltningen
Alingsås kommun, Socialförvaltningen / Controllerjobb / Alingsås Visa alla controllerjobb i Alingsås
2026-07-24
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa, nyanlända, personer i behov av försörjningsstöd samt stöd på grund av våld i nära relation. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga och avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.
Vi söker nu två controllers till avdelning administration. Avdelningen samlar förvaltningens stödfunktioner och består av ett tjugotal medarbetare fördelat på två enheter. Vi arbetar nära tillsammans för att stötta verksamheten. Inom avdelningen har vi medarbetare med hög servicekänsla, lång erfarenhet och ett stort engagemang för sitt uppdrag och man kan alltid räkna med att få en hjälpande hand.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bland annat:
• En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Stöd och resurser för att lyckas i din roll.
• Möjlighet till semesterväxling
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• En trygg anställning
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
I rollen som controller med inriktning analys och uppföljning har du ett övergripande ansvar för att skapa tydlighet och underlag som stärker socialförvaltningens styrning, planering och uppföljning. Du arbetar strategiskt med analyser, uppföljningsprocesser och rapportering för att säkerställa att verksamheten får korrekta, relevanta och användbara beslutsunderlag. Rollen innebär ett nära samarbete med förvaltningens chefer, nyckelpersoner och andra ekonomer och controllers inom kommunen.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Analys av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse
• Uppföljning och framtagande av rapporter på månads-, delårs- och årsbasis
• Budget, prognoser och uppföljningsarbete
• Kvalitetssäkring av dataunderlag och säkerställande av metodstöd i uppföljningen
• Framtagande av underlag inför beslut, dialoger och styrprocesser
• Utveckling av uppföljningsmodeller, nyckeltal och rapporteringsstruktur
• Stöd till chefer och verksamheter i analys- och uppföljningsfrågor
• Samverkan och avstämningar med kommunledningskontoret samt andra interna och externa parter där uppföljningsunderlag efterfrågas
Därutöver kommer du handlägga och föredra ärenden för nämnd.
Du rapporterar till avdelningschef.
Hos oss blir du en viktig del av arbetet med att omvandla data till insikterför att stärka kvaliteten i styrningen och bidra till verksamhetens resultat för våra medborgare.Kvalifikationer
För uppdraget söker vi dig som har:
• Högskoleutbildning inom ekonomi, statistik, samhällsvetenskap eller annan relevant inriktning
• Minst tre års erfarenhet av kvalificerat uppföljnings- och analysarbete
• Goda kunskaper i svenska språket, som du talar och skriver obehindrat
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av controllerarbete inom offentlig sektor
• Erfarenhet av att arbeta med nyckeltal, prognoser och/eller verksamhetsuppföljning
• Erfarenhet av analysverktyg eller rapporteringslösningar (t.ex. Power BI eller motsvarande)
För att passa i rollen är du analytisk, strukturerad och trygg i att tolka och förklara siffror. Du är van att arbeta nära verksamheten och trivs med att skapa förståelse för samband mellan resurser, aktiviteter och resultat. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och gör det enkelt för andra att använda dina underlag.
Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, både i skrift och muntligt, och du bygger goda relationer med olika aktörer. Du värdesätter samarbete och arbetar lösningsfokuserat för att nå gemensamma mål. Du värdesätter och bidrar även till en god stämning på arbetsplatsen. Hos oss är det viktigt att vi har roligt tillsammans - att skratta på jobbet och ta en kopp kaffe med kollegorna är en naturlig del av vardagen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-12-01 Eller enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336980". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
Sidenvägen 7F (visa karta
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441 55 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Mick Bauer mick.bauer@alingsas.se +46322617289 Jobbnummer
10010546