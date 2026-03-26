Controller med fokus på krisberedskap och civilt försvar
Socialstyrelsen / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll som controller där du får möjlighet att påverka och göra skillnad i samhällsviktig verksamhet? Vill du använda din ekonomiska kompetens för att stärka Sveriges krisberedskap och civila försvar?Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
I denna roll blir du ansvarig controller för delar av Socialstyrelsens verksamhet med inriktning mot avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Du kommer arbeta med kvalificerat ekonomistöd, och bidra till att myndigheten kan planera, prioritera och följa upp krisberedskap och civilt försvar inom sektorn hälsa, vård och omsorg.
Du kommer agera kvalificerat stöd till myndighetens chefer i beslutsfattande vid budgetarbete, prognosarbete och annan ekonomisk rapportering. Du arbetar även med uppgifter avseende månadsbokslut, årsredovisning, och kvalitetssäkring. I rollen ingår även att utveckla och följa upp olika nyckeltal, arbeta med processutveckling inom ekonomistyrning och utveckling av systemstöd.
Som controller kommer du ingå i controllergruppen, som tillsammans utgör en viktig del av vår ekonomienhet. Teamet tycker om att arbeta tillsammans och finns nära till hands för stöd, idéutbyte och gemensam utveckling. Du kommer även att arbeta nära dina andra kollegor på enheten.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett helhetsperspektiv och god analytisk förmåga samt kan arbeta strukturerat med hög precision i komplex information.
Du har en stor personlig integritet och är van att driva ditt arbete självständigt, men även van att ingå i samarbete med kollegor i enheten eller i andra delar av verksamheten. Som person är du pedagogisk och besitter god förmåga att förklara ekonomiska resultat och processer, samt att ge ett riktat stöd till olika chefer inom deras respektive verksamhetsområden.
Kraven på verksamheten utvecklas så du behöver vara flexibel och kunna växla mellan olika typer av uppdrag och komplexa arbetsuppgifter. Genom att bygga förtroende och relationer, skapar du goda samarbeten.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som myndigheten finner relevant
• aktuell erfarenhet av arbete med budget, uppföljning och prognos
• erfarenhet av att arbeta med samhällsinvesteringar eller motsvarande
• erfarenhet av redovisning av lager
• mycket goda kunskaper i Excel och ekonomiadministrativa system
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• arbetat som controller i offentlig myndighet, eller motsvarande roll i en större komplex verksamhet
• god kunskap om det ekonomiadministrativa regelverket inom staten
• arbetat med beställningsbemyndigande
• aktuell erfarenhet av arbete med redovisning i en komplex verksamhet
• erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar eller annan samhällsviktig verksamhet
• erfarenhet av ekonomistyrning i större komplexa miljöer med höga krav på säkerhet och kontinuitet.
Bra att veta
Tjänsten gäller tillsvidareanställning på heltid, och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår från kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans i upp till två dagar i veckan. Våren 2027 flyttar vi till Solna Strand. Din tjänstetitel blir controller och din placering är på ekonomienheten vid Socialstyrelsen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste därför vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta tf enhetschef Hans Nyström, hans.nyström@socialstyrelsen.se
, ansvarig personalspecialist Lilian Westin, lilian.westin@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
, och facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund och nås på anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 16 april 2026.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9822151