Controller inom avdelningen för Verksamhetsstöd i Stockholm
2026-05-05
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Analyser, ledningsstöd och utvecklingsarbete
I din roll som controller inom Försäkringskassans ansvarar du för att områdeschef och enhetschefer får tillgång till det stöd som krävs för att leda och styra verksamheten. I rollen som controller ingår också att hantera såväl verksamhet som ekonomi och resurser samt med planering, budget, uppföljning och analys av myndighetens lokalportfölj. Genom analys, uppföljning och framåtblickande scenarier bidrar funktionen till att myndighetens lokaler används kostnadseffektivt, ändamålsenligt och hållbart, i linje med myndighetens lokaliseringsstrategi och strategiska lokalförsörjningsplan.
Du arbetar med planering, budget, uppföljning och analys av myndighetens lokalportfölj, och samtidigt använder dessa analyser som grund för utveckling och förbättring av lokalförsörjningen. På Försäkringskassan arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar. Du deltar i relevanta forum och nätverk både inom avdelningen och på myndigheten. I arbetet ingår även att ta fram underlag för uppföljning och du bidrar till det lokala utvecklingsarbetet på området där du är ett verksamhetsnära stöd. Du finns med regelbundet som stöd till de team som ansvarar för myndighetens lokalförsörjning som hyresavtal och projektledning. Du ingår även i områdets ledningsgrupp. Vi söker dig som trivs med att arbeta nära ledning och som vill vara en aktiv dialogpartner i analys- och beslutsprocesser. Du samverkar med lokalförsörjningen, ekonomiavdelningen, verksamheten och andra stödfunktioner samt bidrar till att ekonomisk information är tydlig, relevant och användbar i styrning och uppföljning.
Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Vi söker dig som
har högskole- eller universitetsutbildning om minst tre år inom ekonomi, fastighetsekonomi eller annan utbildning som kan prövas likvärdig
har specialistkompetens och sakkunskap inom fastighetsekonomi och agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
arbetar för att nå resultat med hög kvalitet
kan förstå och analysera komplexa frågor
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta som controller, gärna inom en större myndighet
har vana av att arbeta proaktivt och att arbeta med verksamhetsstyrning
har erfarenhet inom hyresjuridik
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-05-05Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsorter: Östersund eller Stockholm
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-oss
Chef: Rebecka Frisk, 010-113 71 03 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Laila Blomquist Eriksson, 010-111 34 57, laila.blomquist.eriksson@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Marita Lantto, 010-119 52 48, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
