Controller inom avdelningen för föräldrarförsäkringen i Stockholm
Försäkringskassan / Controllerjobb / Sollentuna Visa alla controllerjobb i Sollentuna
2025-10-27
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sollentuna
, Täby
, Sundbyberg
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Inom avdelningen Barn och familj, verksamhetsområde Föräldraförsäkring, är vårt uppdrag att ge barnfamiljer bättre förutsättningar för ekonomisk trygghet genom att på ett effektivt sätt och med god kvalitet besluta och betala ut ersättningar. Inom Föräldraförsäkringsförmånerna är vi cirka 1100 medarbetare, vi har cirka 1 miljon inkommande kundkontakter och fattar årligen cirka 8 miljoner beslut som hanteras rättssäkert och skyndsamt.
Analyser, ledningsstöd och utvecklingsarbete
I din roll som controller inom Försäkringskassan ansvarar du för att verksamhetens chefer får tillgång till det stöd som krävs för att leda, styra och utveckla verksamheten. Du är ett viktigt stöd i både planering, uppföljning och analys. I rollen som controller ingår att hantera såväl verksamhet som ekonomi och resurser. Det innebär att du ansvarar för analys och tolkning av flöden inom ärendehandläggning och kundkontakter, verksamhetsresultat och finansiella resultat inom ansvarsområdet.
Du utgör ett centralt stöd för att identifiera behov och skapa förutsättningar för en ändamålsenlig produktions- och resursstyrning samt bidrar till effektivt resursutnyttjande och arbetar mot uppsatta mål. I uppdraget ingår att göra långsiktiga prognoser, produktionsplaner och flödesanalyser. Du bidrar aktivt för att ständigt utveckla verksamheten tillsammans med övriga controller. I arbetet ingår även att ta fram underlag för uppföljning och du bidrar till det lokala utvecklingsarbetet på området där du är ett verksamhetsnära stöd. Du finns med regelbundenhet ute på de lokala orterna för dialog och stöd till team och enheter. Du ingår i områdets ledningsgrupp.
Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• arbetar för att nå resultat med hög kvalitet
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta som controller, inom ekonomi och verksamhetsstyrning
• har erfarenhet av att arbeta som controller, gärna inom en större myndighet
• är proaktiv och van vid förändringsarbete
• har god pedagogisk förmåga
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära och ge ledningsstöd i en komplex miljö
• har arbetat i samverkande controllerteam eller liknande nätverk
• har trygghet i att presentera och driva dialog i ledningsgrupper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-10-27Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sollentuna, Västerås eller Uppsala.
Intervjuerna planeras att hållas 20/11 och 21/11.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: William Vassei, 010-115 26 01 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Högsborg, mona.hogsborg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 83 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Therese Plantin, 010-119 22 35, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9576148