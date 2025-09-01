Contrado söker en redovisningskonsult till Sollefteå eller Ramsele!
Simplified Recruitment Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Sollefteå Visa alla redovisningsekonomjobb i Sollefteå
Har du tidigare arbetat med redovisning, eller studerat ekonomi? Toppen! Just nu söker vi två stycken nya medarbetare till Contrado i Sollefteå eller i Ramsele. Vi söker både personer som är nya in i branschen samt personer med längre erfarenhet.
Information om Contrado och om tjänsten
Contrado har sina lokala kontor på 14 orter runtom i landet, från Örnsköldsvik i norr till Kalmar och Göteborg i söder.
Arbetstiderna är 8-17, fredagar 8-15. Introduktionen anpassas efter dina tidigare erfarenheter. Om du är intresserad av att utvecklas i din roll har du goda möjligheter till detta i denna tjänst. Om du inte redan är auktoriserad redovisningskonsult så finns möjligheten att på sikt bli auktoriserad samt mycket mer. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult kommer du vara delaktig tillsammans med erfarna kollegor i arbetet med löpande bokföring, lön, bokslut, deklarationer samt årsredovisningar. Redovisningssystemet som används är bland annat Briljant samt Fortnox och bokslutssystemet är Wolters Kluwer. Ansvaret och kundkontakten kommer att trappas upp allt eftersom du blir varm i kläderna och på sikt ansvarar du på egen hand över dina kunder.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som har lite eller några års erfarenhet inom ekonomi. Meriterande är om du tidigare arbetat på redovisningsbyrå. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift då dina kunder till största delen är svensktalande.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Contrado. För att komma in i rollen på ett bra sätt bör du vara noggrann, ordningsam samt ha ett sinne för siffror.Övrig information
Omfattning: HeltidStad: Sollefteå eller RamseleTillträde: Enligt överenskommelseKontakt: Josefine Nelander, josefine.nelander@simplifiedco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142) Arbetsplats
Contrado Sollefteå AB Kontakt
Josefine Nelander josefine.nelander@simplifiedco.se Jobbnummer
9484425