Content Manager till snabbväxande startup inom hälsa & lifestyle
Charlie AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-06-08
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Charlie tillsätter nu en Content Manager till ett snabbväxande bolag inom lifestyle och retail. Vi söker dig som vill vara med och bygga upp och utveckla företagets contentstrategi från grunden. Här erbjuds du en nyckelroll i ett entreprenöriellt bolag där kreativitet, kommersiellt tänk och starkt genomförande står i fokus.
Vi söker dig som vill kombinera strategi med operativt driv och som motiveras av att skapa innehåll som stärker varumärket, driver försäljning och bygger långsiktiga kundrelationer. Du kommer att arbeta nära marknad, creative, e-commerce, PR och externa partners för att säkerställa att allt innehåll håller hög kvalitet och når rätt målgrupp i rätt kanal.
Om tjänsten I rollen som Content Manager ansvarar du för bolagets övergripande contentplanering och produktionsledning över flera kanaler. Du kommer att äga contentprocessen från idé och brief till färdig leverans och publicering. Rollen är både strategisk och hands-on, vilket innebär att du initialt även kommer att koordinera produktioner, briefa kreatörer och säkerställa att projekt drivs framåt i högt tempo.
Du kommer att ha en central roll i att bygga struktur kring content, kampanjer och kanalstrategi samtidigt som du är med och formar framtidens contentteam. På sikt kommer exempelvis UGC-profiler och sociala medier-resurser att rapportera till dig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för företagets övergripande contentstrategi och contentplan över relevanta kanaler
Planera och driva kampanjer kopplade till lanseringar, varumärke och försäljningsmål
Översätta affärsmål till tydliga contentbehov, budskap och kanalprioriteringar
Äga och driva contentprocessen från brief till publicering
Koordinera kreatörer, fotografer, stylister, influencers och externa partners
Säkerställa att innehåll håller rätt tonalitet, kvalitet och visuell nivå
Anpassa content efter kanal, målgrupp och syfte
Arbeta med innehåll för bland annat sociala medier, webb, nyhetsbrev, retail, PR och paid social
Följa upp och analysera contentresultat utifrån KPI som engagemang, trafik, konvertering och försäljning
Bidra med insikter kring målgruppsbeteenden, kanalutveckling och contentformat
Din profil: Vi söker dig som är strategisk, strukturerad och har ett starkt driv att få saker att hända. Du kombinerar kreativ höjd med kommersiellt tänk och trivs i en roll där du får ta stort ansvar, driva flera projekt parallellt och arbeta nära både kreativa och affärsdrivande funktioner. Du är självgående, lösningsorienterad och har en god känsla för varumärke, tonalitet och kvalitet i alla led.
Har 3–5 års erfarenhet inom content, sociala medier, marketing, brand eller liknande roll
Har erfarenhet av att planera och leda contentproduktion från brief till leverans
Har god förståelse för varumärkesbyggande, kampanjlogik och digital distribution
Är van att arbeta med contentkalendrar, kampanjplanering och flera parallella projekt
Har erfarenhet av analys och uppföljning av contentresultat
Har godkänd gymnasieexamen
Vi ser det som starkt meriterande med:
Erfarenhet från startup, scaleup eller snabbväxande konsumentvarumärke
Bakgrund inom mode, beauty, lifestyle, hälsa eller premium retail
Erfarenhet av att arbeta med influencers, UGC eller kreatörsnätverk
Kunskap inom verktyg som Google Analytics, Meta Business Suite, TikTok, Shopify, Klaviyo, Hubspot eller Wordpress
Du erbjuds
En nyckelroll i ett snabbväxande och entreprenöriellt bolag
Möjlighet att påverka och bygga upp contentfunktionen långsiktigt
Ett kreativt och ambitiöst team med högt tempo och stark lagkänsla
Stor möjlighet till utveckling och eget ansvar
En dynamisk arbetsmiljö där idéer uppskattas och initiativ uppmuntras
Du blir en del av ett spännande startupbolag inom wellness som står inför en större lansering efter sommaren. Bolaget backas av välrenommerade investerare och har ambitiösa tillväxtplaner med målsättningen att snabbt etablera sig hos både nätbaserade och fysiska återförsäljare. Rollen passar dig som trivs i en entreprenöriell miljö där tempot är högt, idéerna många och där man tillsammans hittar lösningar för att driva bolaget framåt inför den planerade lanseringen i slutet av augusti.
Anställningen är en heltidsanställning och du utgår från företagets kontor i centrala Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868898-2040526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Charlie AB
(org.nr 559513-9550), https://ledigajobb.charlie.se
Karlavägen 65 (visa karta
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114 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Charlie Jobbnummer
9951883