Content Editor & Creator psykologföretag
Svea kbt AB / Foto- och filmjobb / Stockholm
2026-01-20
Vi söker dig som vill arbeta med film och redigering i ett sammanhang där innehållet faktiskt spelar roll. Där det du skapar går rakt in i hjärtat på människor. Du kommer att filma, klippa, skapa content och anpassa material för sociala medier, poddar och andra digitala format.
Genom ditt arbete hjälper du till att sprida kunskap om psykisk hälsa till människor som behöver den. För dig som uppskattar struktur, kvalitet och att bidra till något större än dig själv, är det här en roll med både ansvar och mening.
Vilka vi är
Svea KBT och Elly Care är två av Sveriges snabbast växande psykologföretag. Här jobbar psykologer, läkare och sjuksköterskor som är extremt kunniga och engagerade, tillsammans med ett verksamhetsteam som ser till att allt fungerar, växer och utvecklas.
Vi jobbar med igenkänning, informationsspridning, humor, förståelse, värme, känslor och experimenterar mycket. Vår ambition är hög och vi vill vara den aktör i Sverige som skapar bäst content om psykisk hälsa! Vi har Sveriges bästa vårdupplevelse nu vill vi bara få ut den i digitala kanaler också. Vi finns på sociala medie plattformar, poddar, böcker och vill prova allt!
Hos oss har ingen bara en roll. Ena dagen fixar vi praktiska saker, nästa dag bygger vi strategier. Det är högt tempo, många bollar i luften och ibland lite rörigt; men alltid med hjärta, humor och en stark vilja att göra skillnad.
Hur ser en helt vanlig tisdag ut som Content Editor ut hos oss?
08.00: Du startar dagen med att skapa överblick. Du går igenom vad som ska produceras och publiceras, laddar ner råmaterial och strukturerar mappar så att klippning, ljud och bild flyter smidigt resten av dagen.
09.00: Förmiddagen går in i fokusläge. Du klipper både korta och längre videos för sociala medier, allt från snabba klipp med tydliga budskap till längre format där resonemang får ta plats. Du textar, justerar tempo och säkerställer att innehållet fungerar direkt i flödet.
11.00: Du redigerar ett poddavsnitt. Du jobbar med ljudet, klipper bort pauser och felsägningar, och tar fram en enklare videoversion. Du hittar en bra thumbnail och hook. Samma innehåll anpassas för flera kanaler, med olika längd, format och uttryck.
13.00: På eftermiddagen filmar du med mobilkamera. Det kan vara en intervju med en psykolog, korta klipp till sociala medier eller behind the scenes-material från vardagen i verksamheten. Ibland fotograferar och filmar du även under konferenser, utbildningar eller event.
14.30: Du får en timme över, och passar på att jobba på det stora youtube-serien vi pratat löst om där en psykolog ska följa med på en dejt. Du skriver ner dina idéer och en första idé på trailer börjar ta form.
15.30: Du skickar material på feedback. Du tar emot justeringar utan prestige, gör ändringar; ibland flera varv och ser till att slutresultatet blir så tydligt och användbart som möjligt.
17.00: Du stänger dagen med känslan av att ha producerat innehåll som faktiskt spelar roll och som gör att kunskap om psykisk hälsa når fler än igår.
Vem vi tror att du är
Du har klippt video tidigare; kanske i jobb, studier eller på fritiden.
Du älskar att få ut bra contet som berör
Du fungerar lika bra med människor som att jobba själv
Du kan ta feedback utan prestige och göra justeringar snabbt
Du kan också säga till om något inte funkar eller kan göras bättre
Du är okej med repetitiva uppgifter och gillar att checka av saker
Du analyserar resultatet på contentet du skapar och gör anpassningar utifrån det
Du experimenterar gärna, det finns bra verktyg som kan göra slutresultatet bättre och effektivare, du provar gärna dessa och utmanar dig själv för att nå bättre resultat
Du är nyfiken, pålitlig och levererar det du lovar
Du bryr dig om att det ska bli bra
Du behöver inte:
Vara expert på avancerad filmteknik
Vara bekväm framför kameran (men kan vara, om du vill)
Gått en specifik utbildning eller haft specifik erfarenhet i x-år
Bo i Stockholm, men du behöver kunna ta dig till Stockholm 1 heldag i veckan på eget bevåg.
Vad du får hos oss
Vara med och sprida kunskap som faktiskt hjälper människor
Jobba nära ett ambitiöst, snällt och drivet team
Tydlig feedback, men låg prestige
Möjlighet att växa i takt med att rollen och bolaget växer
En arbetsplats där det är okej att testa, justera och lära sig längs vägen
Din roll är viktig, genom ditt content kommer många som behöver hjälp men inte tagit klivet göra det.
Redo att testa?
Känner du att det här låter som en roll för dig? Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in din ansökan (eller hör av dig) så tar vi det därifrån. Vi ser fram emot din ansökan!
Det här är en roll där det visuella resultatet är det viktigaste. Har du inget att visa just nu men vet att du har förmågan. Skicka in din ansökan nu, och skriv till jonathan.andersson@sveakbt.se
att du kommer återkomma med en egenproducerad video relaterat till Svea KBT/Elly Care. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Sankt Eriksgatan 29
112 39 STOCKHOLM
