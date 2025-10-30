Containerlossare med laganda sökes till vårt team i Viared
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-10-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
, Tranemo
eller i hela Sverige
Vi söker en containerlossare till vårt team i Viared - en som inte är rädd för att ta i och som vill vara en del av ett gäng som hjälper varandra att få jobbet gjort.
Hos oss handlar det om tempo, laganda och styrka. Du ser direkt resultatet av ditt arbete varje dag och bidrar till att flödet på lagret rullar som det ska och kommer jobba i ett team på fyra personer.
Arbetstiderna är måndag till fredag, kl. 07:00-16:00
Arbetsuppgifter:
Lossning av containrar med blandat gods
Sortering och placering av varor
Truckkörning vid behov (A- och B-truck)
Tunga lyft är en del av jobbet - du behöver ha bra fysik och ork
Vi söker dig som:
Har truckkort A+B
Är fysiskt stark och gillar att jobba med kroppen
Kommer i tid, tar ansvar och har en hög arbetsmoral
Är lagspelare - du jobbar för teamet, inte bara för dig själv
Kan svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lager, lossning eller logistik är ett plus, men inte ett krav. Det viktiga är att du har rätt inställning, gillar att jobba hårt och trivs i ett tempo där man håller igång hela dagen
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Borås | Transport | Logistik |Truck | Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://www.dfds.com Arbetsplats
Dfds Professionals Kontakt
Marco Hartikainen marhart@dfds.com Jobbnummer
9581599