Containerlossare med laganda sökes till vårt team i Viared
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Borås
2025-12-16
Vi söker en containerlossare till vårt team i Viared - en person som gillar fysiskt arbete och som vill vara en del av en grupp där man stöttar varandra och arbetar tillsammans mot samma mål.
Här arbetar vi i ett högt tempo med bra sammanhållning och tydliga resultat. Du ser direkt vad du åstadkommer och spelar en viktig roll i att hålla lagrets flöde igång. Du blir en del av ett team på fyra personer.
Arbetstiderna är måndag till fredag, kl. 06:30-15:15
Start 12e januari 2026. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Lossning av containrar med blandat gods
Sortering och placering av varor
Truckkörning vid behov (A- och B-truck)
Tunga lyft förekommer - därför behöver du ha god fysik
Vi söker dig som
Har truckkort A+B
Har B-körkort
Är fysiskt stark och trivs med att arbeta praktiskt
Är punktlig, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Fungerar bra i grupp och bidrar till en positiv lagkänsla
Kan svenska i tal och skrift
Erfarenhet från lager, lossning eller logistik är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning, att du gillar att arbeta fysiskt och att du trivs i ett arbete där det händer mycket.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att du är anställd av DFDS Professionals och utför arbete i kundföretag, där arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något som rör tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb.
