Containerlossare/lagermedarbetare till Hallsberg
Performiq AB / Lagerjobb / Hallsberg Visa alla lagerjobb i Hallsberg
2025-09-05
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Hallsberg
, Kumla
, Örebro
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Gillar du fysiskt arbete och att arbeta i ett högt tempo? Då kan detta uppdrag passa dig!
Vi söker dig som vill arbeta med containerlossning hos vår samarbetspartner i Hallsberg. Arbetsuppgifterna består i att lossa containrar och hantera gods på ett effektivt och säkert sätt. Det är ett arbete som kräver styrka, uthållighet och en positiv inställning till fysiskt arbete.
Du kommer in i ett team där det är viktigt att kunna arbeta självständigt, ta ansvar och samtidigt bidra till lagkänslan.
Personprofil
Vi söker dig som:
• Är initiativtagande och effektiv i ditt arbete
• Trivs med att arbeta fysiskt och i högt tempo
• Har en god samarbetsförmåga
• Är tillgänglig för start på onsdag 10/9Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
Omfattning: Heltid, 7-16
Plats: Hallsberg
Startdatum: onsdag 10/9
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet.
Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9495651