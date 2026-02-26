Consultant Manager till vårt grymma Dynamics 365 F&SCM-team i Hbg
"-Det bästa med att vara ledare på Fellowmind är våra fantastiska medarbetare. Varje dag är ett äventyr och trots att min huvudsakliga uppgift är att utveckla, stötta och finnas där för varje enskild medarbetare så lär jag mig själv otroligt mycket samtidigt. Sen vill jag även lyfta vårt ledarteam där vi alltid ser till helhetens bästa, och inspirerar varandra till att ta nya kliv och utveckla organisationen tillsammans." Så beskriver Emil det bästa med sin roll som Consultant Manager.
Senaste året har vi vuxit en hel del inom vårt affärsområde Enterprise som primärt jobbar med Dynamics 365 F&SCM och söker nu en Consultant Manager till vårt leveransteam i Helsingborg.
Att du dessutom får chansen att joina bolaget med Årets VD och som nyligen utsågs till EMEA Channel Partner of the Year 2025 av Microsoft är ytterligare ett plus!
OM TJÄNSTEN
Med utgångspunkt i våra värderingar - Always personal, Better Together, Serious about fun & Act with courage kommer du att leda ett mycket kompetent team som levererar ERP i världsklass på Microsofts D365-plattform. Vårt affärsområde består idag av över 120 personer med spetskompetens och roller som är allt ifrån lösningsarkitekter och utvecklare, till experter inom logistik- eller finansprocesser.
Fokus i rollen är som du säkert förstått ledarskap; viljan att utveckla dina medarbetare både professionellt men även personligt. Vi tror stenhårt på att riktigt engagerade medarbetare både mår och presterar bättre, och faktiskt gör att vi får nöjdare och mer välmående kunder. Det är därför vi jobbar med medarbetarsamtal varje månad, där vi följer upp alla mål (nä, inte bara faktureringsgrad utan sådant som på riktigt utvecklar medarbetarna och skapar engagemang).
I rollen kommer du äga din egen budget fullt ut med allt vad det innebär: prognostisering, uppföljning, resursplanering, lönesättning och personaladministration (men all den där tråkiga administrationen hjälper såklart HR åt med). Likaså är rekrytering en viktig del av rollen då vi växer så det knakar, men givetvis får du även här hjälp av oss i rekryteringsteamet. Du kommer även ha en hel del kundkontakt och involveras tidigt i affärerna ur ett resurssättningsperspektiv.
Viktigt att poängtera är att vi inte jobbar med resurskonsulter, utan att vi är ett projektkonsultföretag vilket gör att dina medarbetare till största delen är på plats på vårt kontor. Det är också viktigt att framhålla att du kommer vara ledare på heltid och inte har något beläggningsansvar på dig själv, vilket är ganska ovanligt i denna bransch, men något vi tror är en förutsättning för att lyckas i rollen!
VEM VI SÖKER?
Du har en bakgrund som ledare från konsultbranschen, företrädesvis en projektstyrd organisation, och allra helst inom ERP (och får vi drömma lite extra så har du en Dynamics-bakgrund).
Som person har du en stor portion driv och engagemang som märks i vardagen och som smittar av sig på din omgivning. Du brinner för att utveckla dina medarbetare och sätter dem i centrum: Du finns till för dem, och inte tvärtom.
Du är även nyfiken och tycker om att hänga med i utvecklingen så att du förstår dina medarbetares jobb och utmaningar. Ditt intresse sträcker sig även till våra kunder och deras verksamheter.
SAKER DU FÖRMODLIGEN INTE HAR SAGT OM LEDARSKAP:
"Jaja, det gäller ju att peka med hela armen och visa var skåpet ska stå."
"Alltså, i vårt Team är det "Up or Out" som gäller, det får ni bara hacka i er."
"Lära känna sin anställda privat?! Pft...Nänänä, det gäller att hålla ordentligt avstånd och inte knyta personliga band med sina underställda..."
"Drivkraften för mig som chef har alltid varit att få en parkeringsplats med mitt namn på som bara jag får använda."
DET PRAKTISKA
Start: Enligt överenskommelse där vi givetvis tar hänsyn till nuvarande uppsägningstid.
Omfattning: Heltid, kontorstider, men vi är väldigt flexibla här och utgår från att det ska fungera för alla parter.
Placering: På vårt Helsingborgskontor i Knutpunkten
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefon/teamsintervju, djupintervju, tester och referenstagning.
OM FELLOWMIND
Fellowmind är en europeisk marknadsledare inom digital transformation. Vi kombinerar djup branschkunskap och personlig vägledning med Microsofts molntjänster för hela affärsplattformen, från ERP, molninfrastruktur, dataanalys och AI, till CRM, intranät och Modern Workplace. Fellowmind är ett internationellt bolag med över 2000 medarbetare och har kontor i Nederländerna, Danmark, Finland, Polen och Sverige.
