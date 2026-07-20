Compliance Officer inom förvaringsinstitut till storbank i Stockholm
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Har du en bakgrund inom fondadministration och förståelse för finansmarknaden? Trivs du i en roll där du får kombinera din analytiska förmåga med professionella kundkontakter? För vår kunds räkning söker vi nu en Depositary Compliance Officer som vill bli en nyckelspelare i deras tillsynsfunktion över bankens fondbolagskunder. Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
I rollen som Depositary Compliance Officer blir du en del av bankens team inom Depositary & Network Management. Eftersom alla fonder enligt lag måste ha ett förvaringsinstitut, fyller detta team en kritisk och lagstadgad tillsynsfunktion. Din uppgift är att säkerställa att kundernas fondbolag följer alla gällande lagar och regler.
Teamet präglas av en öppen, stöttande och transparent kultur med en härlig blandning av kompetenser. Då teamet just nu står inför förändringar och behovet av förstärkning är stort, söker vi dig som snabbt kan sätta dig in i arbetet och bidra från dag ett.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer att vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget är på heltid och det finns goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.Dina arbetsuppgifter
Som Depositary Compliance Officer har du ett helhetsansvar för tillsynen av dina tilldelade fondbolagskunder. Rollen kräver att du kan balansera en professionell och god kundrelation med en strikt granskande och kontrollerande funktion.
Genomföra lagstadgade kontroller av fondbolag och säkerställa regelefterlevnad.
Granska finansiella instrument, fondadministration samt kontrollera och verifiera NAV-kurser.
Förbereda, strukturera och hålla i professionella möten med fondbolagen.
Vara fondbolagens huvudsakliga kontaktpunkt vid fondförändringar och regulatoriska frågor.
Samarbeta tätt med kollegor internt samt internationella kontakter inom koncernen.
Vi söker dig som
För att snabbt komma in i rollen ser vi att du har en gedigen bakgrund inom fondbranschen och förstår komplexiteten i kontrollfunktioner. Vi välkomnar sökande med olika typer av fondbakgrund, men för att lyckas i rollen krävs:
En kandidat- eller magisterexamen (eller motsvarande) inom juridik, finans eller nationalekonomi.
Tidigare erfarenhet av finansiella instrument, fondadministration och/eller att ha räknat NAV.
God kunskap om de lagar och regler som styr svenska fondbolag, med särskilt fokus på UCITS och AIFMD.
Mycket goda kommunikationsfärdigheter i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet från förvaringsinstitut med hantering av UCITS och/eller AIF-förvaltare (t.ex. från liknande roller på andra förvaringsinstitut).
Som person är du:
Professionell och relationsskapande: Du är social och trevlig, men har en god fingertoppskänsla för att väga av en bra kundrelation mot rollen som objektiv granskare.
Analytisk och strukturerad: Du är noggrann i dina kontroller och har förmågan att arbeta självständigt och driva dina egna processer framåt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Ordningsam
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UV4S3A". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10007706